En Argentina piden repetir la final del Mundial 2026

Una petición en línea que exige repetir la final de la Copa del Mundo 2026 está ganando popularidad en Argentina. Según El Mundo, más de 61 500 personas han apoyado la solicitud.

El autor de la iniciativa afirma que las decisiones arbitrales influyeron en la derrota de Argentina por 0-1 ante España. Sin embargo, no se presentan pruebas sólidas que confirmen esta opinión en la encuesta.

Se exige repetir la final

El autor de la petición publicada en una plataforma en línea ha exigido revisar el resultado de la final del Mundial 2026 y volver a disputar el encuentro.

En la final, Argentina perdió 0-1 ante España, perdiendo el título. Este resultado provocó una fuerte indignación entre algunos aficionados argentinos.

La petición despertó un gran interés en poco tiempo y reunió más de 61 500 firmas.

Se criticaron las decisiones del árbitro

En la encuesta se destaca que algunas decisiones del árbitro esloveno Slavko Vinčić influyeron en el resultado del encuentro.

Aunque el autor de la iniciativa afirma que hubo errores arbitrales, no se han presentado análisis de video, informes de expertos oficiales ni otras pruebas fiables que respalden las afirmaciones.

Por esta razón, la demanda se considera actualmente como una iniciativa basada en el descontento de los aficionados.

Más de 61 000 aficionados apoyaron la iniciativa

Se informa que más de 61 500 personas firmaron la petición. Esta cifra demuestra que el resultado de la final sigue siendo objeto de un intenso debate entre los aficionados argentinos.

Mientras algunos critican el arbitraje, otros insisten en que el resultado final en el fútbol se decide en el campo y que se debe aceptar la derrota.

¿Cambiará el resultado la petición?

A pesar de la gran cantidad de firmas, la petición en línea no tiene fuerza legal vinculante para la FIFA. Para anular un resultado o repetir un partido se requiere un procedimiento oficial, irregularidades graves y pruebas contundentes.

Hasta el momento, la FIFA no ha informado sobre la posibilidad de repetir la final ni sobre el inicio de una investigación especial sobre el arbitraje.

De este modo, aunque la petición ha atraído la atención pública, el título de campeón de España en el Mundial 2026 permanece sin cambios.