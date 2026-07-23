Samsung presenta oficialmente las gafas inteligentes Galaxy Glasses de nueva generación

La corporación surcoreana Samsung ha revelado detalles sobre su nuevo dispositivo largamente esperado, las gafas inteligentes Galaxy Glasses, durante el evento Galaxy Unpacked. Este gadget amplía el ecosistema de dispositivos portátiles de la compañía, permitiendo a los usuarios aprovechar al máximo las capacidades de la AI en la vida cotidiana. Se espera que el dispositivo atraiga la atención tanto como innovación tecnológica como accesorio moderno. Así lo informa Ixbt.com informa .

El proyecto Galaxy Glasses se está desarrollando en colaboración entre Samsung, Google y los famosos fabricantes de gafas Gentle Monster y Warby Parker. Según la publicación ixbt.com, el dispositivo funciona con el sistema operativo Android XR, diseñado especialmente por Google. Esto asegura una integración perfecta de las gafas con smartphones Android y relojes inteligentes con Wear OS.

AI y capacidades funcionales

La principal característica del nuevo gadget es la integración de la AI Google Gemini . Samsung también ha incorporado su asistente personal Bixby. Con las Galaxy Glasses, los usuarios pueden recibir llamadas, escuchar música y tomar fotos en primera persona. Es importante destacar que las gafas no cuentan con una pantalla tradicional; toda la interacción se realiza mediante comandos de voz y cámaras.

Durante la presentación, los expertos de Samsung demostraron las capacidades prácticas del dispositivo. Por ejemplo, las gafas pueden analizar notas de reuniones, proporcionar instrucciones paso a paso al cocinar y transmitir la imagen del usuario durante videollamadas a través de Google Meet. Estas funciones convierten al dispositivo en un asistente real para el trabajo y las tareas del hogar.

Autonomía y fecha de lanzamiento

Según Won-Joon Choi, jefe de la división móvil de Samsung, las Galaxy Glasses ofrecen hasta 9 horas de uso continuo con una sola carga. El estuche especial permite recargar el dispositivo hasta siete veces más, lo cual es muy útil en viajes largos. Esta eficiencia energética convierte a las gafas en un competidor digno frente a los modelos Meta Ray-Ban.

Esta noticia es también importante para los entusiastas de la tecnología. Dado el liderazgo de los productos Samsung en el mercado, se espera que las Galaxy Glasses sean populares entre los usuarios locales una vez que salgan a la venta. Por ahora, el lanzamiento oficial está previsto para el otoño de 2026. Durante este tiempo, la empresa seguirá optimizando el software y enriqueciendo el ecosistema.