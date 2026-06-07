Antiguo procesador Core i7-6700K overclockeado a 5,1 GHz a 1,65 V

El autor del canal de YouTube TrashBench realizó un experimento interesante: probó si era posible "despertar" el antiguo procesador Intel Core i7-6700K hasta un nivel que no limitara las capacidades de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080. La tarea principal era exprimir la máxima potencia del procesador de arquitectura Skylake de 2015 utilizando overclocking extremo y un sistema de refrigeración no estándar. Sobre esto Ixbt.com informa .

Durante la prueba, la CPU se overclockeó paso a paso. Inicialmente, funcionaba a 4,7 GHz con 1,4 V, luego alcanzó 5,0 GHz con 1,56 V y finalmente logró 5,1 GHz a 1,65 V. Los intentos de conquistar la marca de 5,2–5,3 GHz a 1,7 V fracasaron. Se utilizó un sistema especial de refrigeración líquida equipado con un baño de hielo para un funcionamiento estable a frecuencias de 5,0–5,1 GHz.

En el juego Cyberpunk 2077, a frecuencias estándar, el sistema dependía del procesador: la GeForce RTX 3080 funcionaba solo al 60 % de potencia, con un rendimiento promedio de 103 FPS. Después de overclockear a 4,7 GHz, la carga de la GPU aumentó a casi el 70 %, y el crecimiento de FPS alcanzó aproximadamente el 13 %. A 5,0 GHz, la tarjeta gráfica comenzó a trabajar mucho más activamente y el rendimiento aumentó un 17 %.

Curiosamente, los aumentos adicionales a 5,1 GHz apenas dieron resultados. La diferencia con el modo de 5,0 GHz fue de solo un fotograma por segundo, lo que indica que los cuellos de botella se habían desplazado de la potencia de la CPU a otros aspectos del sistema. La situación fue similar en otros juegos: en Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3 y Far Cry 6, el overclocking hasta 5,0 GHz proporcionó un aumento promedio del 11 %.

En el benchmark 3DMark Time Spy, los resultados fueron más significativos: el rendimiento aumentó un 19 % y un 24 %, respectivamente. Este experimento demostró que los antiguos procesadores insignia aún son capaces de trabajar con tarjetas gráficas modernas, pero esto requiere medidas extremas y un alto consumo de energía.