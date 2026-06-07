V-Color presenta nuevos módulos DDR5: hasta 2 TB de memoria en un kit

·29·Tecnología
V-Color presenta nuevos módulos DDR5: hasta 2 TB de memoria en un kit

V-Color ha actualizado su línea de memoria RAM DDR5 Manta XOT1. Los nuevos módulos cuentan con un diseño renovado, pantallas OLED y soporte para perfiles AMD EXPO ULL diseñados para baja latencia. El principal cambio visual está en el diseño del disipador, cuya altura se ha reducido, y la pantalla OLED está colocada de modo que no quede bloqueada por los cables de alimentación de la placa base. Informado por Ixbt.com informe .

La pantalla OLED muestra indicadores clave en tiempo real, como la temperatura del sistema, el voltaje, los timings y la capacidad de la memoria. Se informa que los kits insignia Manta XOT1 funcionan a una frecuencia de 6000 MT/s y timings CL26 utilizando perfiles AMD EXPO ULL. Según el fabricante, las funciones de la pantalla funcionan con igual estabilidad en plataformas AMD e Intel.

Además de las soluciones dirigidas a gamers, V-Color presentó configuraciones más potentes. En concreto, se introdujeron nuevos módulos 4R CUDIMM (CQDIMM) con una frecuencia de 8000 MT/s y una capacidad de 128 GB por módulo. Esto crea amplias oportunidades para los usuarios que necesitan alto rendimiento.

Para estaciones de trabajo y servidores, V-Color se ha centrado en la máxima densidad. La empresa ofrece memorias DDR5 RDIMM de 256 GB por módulo y kits con una capacidad total de hasta 2 TB. Todos los nuevos productos están construidos sobre chips de SK Hynix. Aunque los precios aún no se han anunciado, se espera que sean bastante altos.

V-ColorDDR5Memoria RAMSK HynixTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Motor de avión superconductor supera las primeras pruebasMotor de avión superconductor supera las primeras pruebasHoy, 17:21Uno de los satélites rusos Rassvet ha salido de órbitaUno de los satélites rusos Rassvet ha salido de órbitaHoy, 16:59OpenAI está trabajando en una nueva «super aplicación»OpenAI está trabajando en una nueva «super aplicación»Hoy, 16:24La startup C12 desarrolla un método para integrar nanotubos de carbono en chips cuánticosLa startup C12 desarrolla un método para integrar nanotubos de carbono en chips cuánticosHoy, 15:59La mayor actualización en la historia de ChatGPT: el chatbot se convierte en una superaplicaciónLa mayor actualización en la historia de ChatGPT: el chatbot se convierte en una superaplicaciónHoy, 15:27Se espera que los precios de la RAM se dupliquen para finales de 2026Se espera que los precios de la RAM se dupliquen para finales de 2026Hoy, 14:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado