V-Color presenta nuevos módulos DDR5: hasta 2 TB de memoria en un kit

V-Color ha actualizado su línea de memoria RAM DDR5 Manta XOT1. Los nuevos módulos cuentan con un diseño renovado, pantallas OLED y soporte para perfiles AMD EXPO ULL diseñados para baja latencia. El principal cambio visual está en el diseño del disipador, cuya altura se ha reducido, y la pantalla OLED está colocada de modo que no quede bloqueada por los cables de alimentación de la placa base. Informado por Ixbt.com informe .

La pantalla OLED muestra indicadores clave en tiempo real, como la temperatura del sistema, el voltaje, los timings y la capacidad de la memoria. Se informa que los kits insignia Manta XOT1 funcionan a una frecuencia de 6000 MT/s y timings CL26 utilizando perfiles AMD EXPO ULL. Según el fabricante, las funciones de la pantalla funcionan con igual estabilidad en plataformas AMD e Intel.

Además de las soluciones dirigidas a gamers, V-Color presentó configuraciones más potentes. En concreto, se introdujeron nuevos módulos 4R CUDIMM (CQDIMM) con una frecuencia de 8000 MT/s y una capacidad de 128 GB por módulo. Esto crea amplias oportunidades para los usuarios que necesitan alto rendimiento.

Para estaciones de trabajo y servidores, V-Color se ha centrado en la máxima densidad. La empresa ofrece memorias DDR5 RDIMM de 256 GB por módulo y kits con una capacidad total de hasta 2 TB. Todos los nuevos productos están construidos sobre chips de SK Hynix. Aunque los precios aún no se han anunciado, se espera que sean bastante altos.