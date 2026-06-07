Uno de los satélites rusos Rassvet ha salido de órbita

Uno de los 16 satélites de la constelación Rassvet, diseñada para proporcionar internet de banda ancha en Rusia, finalizó su misión menos de tres meses después del lanzamiento. Según los informes, el dispositivo etiquetado como Object 4 entró en las capas densas de la atmósfera y se quemó el 6 de junio. Ixbt.com informa .

Este satélite fue puesto en una órbita inicial a una altitud de 288–324 km desde el cosmódromo de Plesetsk el 23 de marzo, junto con otros dispositivos. Sin embargo, Object 4 resultó ser el único dispositivo del grupo que no realizó ninguna maniobra para elevar su órbita. Los expertos observaron que el dispositivo perdió altitud debido al arrastre atmosférico, y su caída era inevitable ya que no se realizaron correcciones.

Las causas oficiales del incidente aún no han sido reveladas. Las versiones más probables incluyen un mal funcionamiento del sistema de propulsión o la pérdida del control del satélite. Los dispositivos restantes del grupo continúan operando con normalidad: según datos de monitoreo independientes, seis satélites han comenzado el ascenso programado, mientras que otros ocho mantienen los parámetros de vuelo actuales.

El proyecto Rassvet está siendo desarrollado por Bureau 1440 como el sistema de internet de banda ancha por satélite de Rusia. Los dispositivos están equipados con el estándar de comunicación 5G NTN, un sistema de alimentación actualizado, terminales láser de nueva generación y motores de plasma. Según el plan, el internet basado en este sistema comenzará a probarse en trenes y en áreas remotas a partir de 2026.