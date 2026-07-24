¿Podría Kylian Mbappé mudarse a la Premier League?: la opción del Arsenal bajo análisis

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¿Podría Kylian Mbappé mudarse a la Premier League?: la opción del Arsenal bajo análisis

Las especulaciones sobre un posible futuro en la Premier League para el delantero de la selección francesa y del Real Madrid, Kylian Mbappé, han vuelto a la palestra. Aunque el jugador llegó a la capital española con grandes expectativas, los resultados colectivos por debajo de lo esperado están alimentando diversos rumores. Así lo informa Goal.com informa .

El exdefensor de la selección francesa, Mikaël Silvestre, habló sobre el futuro de Mbappé en una entrevista con Goal.com. En su opinión, el delantero debe elegir la «plataforma» más adecuada para cumplir sus altas ambiciones. Por ahora, ganar títulos prestigiosos con el Real Madrid está resultando difícil, lo que podría afectar la motivación interna del jugador.

Mbappé ha disputado 103 partidos en todas las competiciones con el Real Madrid, logrando anotar 86 goles. En cuanto a estadísticas personales, sigue siendo uno de los mejores del mundo. Sin embargo, para convertirse en el principal candidato al Balón de Oro, necesita desesperadamente ganar La Liga y la Champions League.

Arsenal y los nuevos desafíos

Curiosamente, el Arsenal, el club londinense que ha logrado un crecimiento significativo en los últimos años, está siendo mencionado como el próximo destino de Mbappé. Los «Gunners», al igual que el propio jugador, esperan con ansias su primera victoria en la Champions League. Se dice que una unión entre ambas partes podría marcar un punto de inflexión histórico.

Aunque Mikaël Silvestre duda de que este traspaso se concrete pronto, subrayó que en el fútbol nada puede descartarse. «Es difícil de imaginar por ahora, pero en el fútbol todo sucede de forma inesperada. Nunca hay que decir 'nunca'», afirma el exdefensor.

Mbappé tiene actualmente 27 años y está en el mejor momento de su carrera. Mientras su antiguo equipo, el Paris Saint-Germain, sigue cosechando éxitos a nivel continental, la racha sin trofeos europeos de Kylian sigue siendo un punto sensible para él.

La posibilidad de este traspaso es también un tema fascinante para los aficionados al fútbol. Teniendo en cuenta que la Premier League es uno de los campeonatos más seguidos, la llegada de Mbappé al Arsenal elevaría aún más el interés por la liga.

Kylian MbappéArsenalReal MadridTransferenciasPremier League
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Jahongir Tursunov
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