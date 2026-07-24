Midjourney realiza una adquisición inesperada: compra la aplicación de astrología Co-Star

El laboratorio Midjourney, líder mundial en la creación de imágenes mediante IA, continúa expandiendo su alcance. Según informa Bloomberg, la empresa ha adquirido la popular aplicación de astrología social Co-Star. Este acuerdo se considera un paso estratégico inesperado para Midjourney, ya que la compañía era conocida hasta ahora principalmente por sus tecnologías de creación de contenido visual. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La aplicación Co-Star cuenta actualmente con más de 4,3 millones de usuarios activos al mes y permite a las personas crear cartas natales (cartas astrales) y compartirlas con sus amigos. Esta plataforma utiliza tanto IA como redactores profesionales para generar sus horóscopos, análisis de compatibilidad y diversos consejos. Los detalles financieros del acuerdo aún no han sido revelados.

¿Por qué Midjourney se interesa por la astrología?

Midjourney presta gran atención a la diversificación de su línea de productos. La empresa no solo intenta generar imágenes y vídeos a partir de texto, sino que también busca establecer divisiones en los sectores de la medicina y el bienestar (spa). La adquisición de la aplicación de astrología podría ser parte de este ecosistema a gran escala. Con su equipo compacto y especializado, Co-Star continuará ahora sus actividades dentro de Midjourney.

Otro aspecto importante de esta adquisición es que los 24 empleados del equipo de Co-Star se han unido a Midjourney en su totalidad. Estos expertos tienen una gran experiencia en la creación y gestión de aplicaciones móviles para consumidores. Es bien sabido que Midjourney aún no cuenta con su propia aplicación independiente y los usuarios utilizan el servicio principalmente a través del servidor de Discord.

Un paso hacia una aplicación móvil

Según los expertos, la experiencia del equipo de Co-Star podría desempeñar un papel decisivo en el lanzamiento de la tan esperada aplicación móvil de Midjourney. El éxito de Co-Star en la creación de interfaces fáciles de usar y la integración de elementos de redes sociales abre nuevas oportunidades para el laboratorio de IA.

Es natural que esta noticia también sea interesante para los entusiastas de la tecnología. Los servicios de Midjourney son muy populares entre los diseñadores y especialistas en marketing locales. Se espera que la adquisición de una plataforma como Co-Star permita que los algoritmos de Midjourney ofrezcan en el futuro un contenido aún más personalizado y adaptado a los intereses de los usuarios.

Por ahora, Midjourney y Co-Star no han hecho declaraciones oficiales sobre futuros proyectos conjuntos. Sin embargo, la incursión de la IA en áreas relacionadas con las emociones humanas, el destino y la vida cotidiana marca la próxima gran tendencia en el mundo tecnológico.