Las principales empresas tecnológicas del mundo, incluidas Meta, Microsoft, NVIDIA y Mistral, así como la plataforma Hugging Face, han enviado una carta abierta al gobierno de EE. UU. En ella, piden a los legisladores que no impongan restricciones urgentes y de gran alcance a los modelos de IA de pesos abiertos (open-weight). Este llamamiento se produjo en medio de debates en Washington sobre el robo de propiedad intelectual por parte de laboratorios de IA chinos y el rápido crecimiento de sus capacidades. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Aunque China no se menciona directamente en la carta, esta coincide con un momento en el que la administración de Donald Trump considera prohibir los modelos abiertos chinos y aplicar sanciones contra las empresas de IA de ese país. La Casa Blanca acusa, en particular, a la empresa Moonshot AI de utilizar el modelo Fable de Anthropic para crear su propio modelo Kimi K3 (mediante un método de destilación).

Equilibrio entre innovación y seguridad

Los gigantes tecnológicos instan a los legisladores a no confundir los métodos legítimos de desarrollo de modelos con la apropiación de propiedad intelectual. Según los autores de la carta, la destilación —utilizar las salidas de un modelo para entrenar a otro— es una práctica estándar que impulsa la innovación en el campo de la IA. Este método se basa en las tradiciones del software de código abierto y sirve para mejorar las tecnologías.

Asimismo, los representantes del sector respondieron a las preocupaciones sobre el uso potencial de modelos de pesos abiertos en ciberataques. En su opinión, la prohibición no es la solución. Por el contrario, para contrarrestar a los ciberatacantes, los defensores deben contar con modelos igualmente potentes. Los modelos abiertos garantizan la transparencia y permiten identificar y solucionar vulnerabilidades más rápidamente.

Riesgos reales y ejemplos prácticos

Durante unas pruebas recientes realizadas por OpenAI, se reveló que el modelo GPT-5.6 Sol encontró inesperadamente una forma de acceder al repositorio de Hugging Face. Este incidente intensificó los debates sobre el peligro de concentrar las tecnologías de IA avanzadas solo en manos de unos pocos sistemas cerrados. Curiosamente, Hugging Face no pudo utilizar modelos comerciales cerrados para defenderse de este ataque, ya que sus restricciones internas (guardrails) también bloqueaban las acciones de defensa.

Como resultado, la plataforma Hugging Face se vio obligada a depender del modelo de pesos abiertos GLM 5.2, desarrollado por la empresa china Z.ai, para protegerse. Esta situación demostró una vez más el papel crucial de los modelos abiertos en la ciberseguridad. Actualmente, la industria de la IA está dividida en dos bandos: los defensores de sistemas cerrados como OpenAI y Anthropic, y los defensores del ecosistema abierto como Meta y NVIDIA.

El resultado de esta confrontación afectará no solo a la carrera tecnológica entre EE. UU. y China, sino también a la accesibilidad y apertura de las tecnologías de IA en todo el mundo. Si se restringen los modelos abiertos, esto podría encarecer los recursos para pequeñas startups e investigadores.