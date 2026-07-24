Científicos identificaron el tipo de meteorito que extinguió a los dinosaurios: resultó ser más raro de lo esperado

La causa de la catástrofe ocurrida hace 66 millones de años, que acabó con casi el 75 % de la vida en la Tierra, incluidos los dinosaurios, ha sido finalmente identificada. Nuevos análisis realizados por un equipo internacional de investigadores muestran que el cuerpo celeste que impactó nuestro planeta fue uno de los tipos de meteoritos más raros: una condrita carbonácea de clase CO (Ornans). Así lo informa Ixbt.com informa .

Para llegar a esta conclusión, los científicos estudiaron los isótopos de níquel en la fina capa de arcilla formada tras la colisión al final del período Cretácico. Aunque el meteorito se evaporó por completo durante el impacto, sus "huellas químicas" microscópicas se conservaron. Los resultados del estudio fueron publicados por la edición ixbt.com.

Un cuerpo raro y antiguo

Las condritas carbonáceas representan solo el 5 % de todos los meteoritos encontrados en la Tierra. La clase CO constituye una fracción muy pequeña de este grupo. Estos cuerpos se consideran las muestras de materia más antiguas, conservadas casi intactas desde la formación del sistema solar.

Los científicos señalan que este descubrimiento cambia ligeramente la comprensión del mecanismo de extinción global. Los meteoritos de clase CO contienen muchos menos elementos volátiles como azufre, carbono, zinc y agua que sus homólogos. Esto indica que el factor principal del enfriamiento global no fueron las sustancias traídas por el cuerpo cósmico, sino la enorme cantidad de polvo y escombros lanzados a la atmósfera por el impacto.

El cráter de Chicxulub y las profundidades del cosmos

El origen exacto de este asteroide sigue siendo incierto, pero los científicos proponen dos hipótesis. Podría haberse formado en la parte exterior del cinturón de asteroides cerca de Júpiter, o en regiones aún más lejanas del sistema solar.

Según los cálculos modernos, esta enorme roca de 10 a 15 kilómetros de diámetro impactó la Tierra a una velocidad de 64 000 km/h. Esta colisión creó el cráter de Chicxulub, hoy oculto bajo la península de Yucatán en México.

Aunque este estudio no cambia la visión general de la extinción de los dinosaurios, determinó con gran precisión qué tipo de "visitante" cósmico causó una de las mayores tragedias en la historia de la Tierra. Esto ayuda a comprender mejor el pasado de nuestro planeta y los riesgos potenciales provenientes del cosmos.