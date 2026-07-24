Bluesky convierte su asistente de inteligencia artificial Attie en una herramienta de investigación abierta

La red social Bluesky ha actualizado significativamente su asistente de inteligencia artificial llamado Attie. Ahora, esta herramienta no solo sirve para crear feeds personalizados, sino que también actúa como un instrumento de investigación abierto que analiza datos en toda la plataforma. Se espera que este paso simplifique radicalmente el proceso de búsqueda y análisis de información para los usuarios dentro del ecosistema abierto AT Protocol. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La nueva función Quests, presentada por la empresa, permite a los usuarios hacer preguntas abiertas sobre noticias e información que circula en la red Bluesky (también llamada "Atmosfera"). Según ixbt.com, este sistema está integrado no solo con la aplicación Bluesky, sino también con todos los demás servicios que operan bajo la base de AT Protocol. Esto permite a los usuarios explorar en profundidad lo que sucede en el espacio web social abierto.

Seguridad de la información y lucha contra la desinformación

Jay Graber, directora de innovación de Bluesky, destaca que Attie debe convertirse en una herramienta que ayude a encontrar la verdad en un momento en que el ruido en Internet y la desinformación están aumentando. Los usuarios ahora pueden pedirle a la IA que analice temas de tendencia o identifique las cuentas más influyentes en un campo o región específica.

"Nuestro objetivo es demostrar que las herramientas que ayudan a entender el mundo son más útiles que las tecnologías que confunden a las personas", afirma Graber. Según ella, Attie elimina las barreras para que los usuarios comunes, sin conocimientos técnicos, puedan aprovechar las capacidades de AT Protocol y personalizar su entorno digital.

Crecimiento estratégico y planes de monetización

Después de que el número de usuarios de Bluesky alcanzara los 40 millones en octubre pasado, la tasa de crecimiento se ha ralentizado ligeramente. Actualmente, la plataforma cuenta con cerca de 45,6 millones de cuentas registradas. Por ello, la empresa se centra en atraer nuevos usuarios y desarrollar servicios adicionales que puedan generar ingresos en el futuro. Aunque Attie es gratuito por ahora, no se descarta que se convierta en un servicio de pago.

Actualmente, la versión actualizada del asistente Attie se encuentra en fase de prueba beta. Aquellos que deseen acceder deben registrarse en una lista de espera especial, y los usuarios serán integrados en grupos durante las próximas semanas. También está previsto introducir un nuevo logotipo y funciones especiales para personas con discapacidad como parte del proyecto.

Aunque gran parte de la comunidad de Bluesky aborda las tecnologías de IA con cautela por razones económicas y ecológicas, la dirección de la empresa intenta mantener un equilibrio entre la innovación y las opiniones de los usuarios para garantizar la viabilidad de la plataforma. Se espera que el éxito del proyecto Attie fortalezca la posición de la red social Bluesky frente a las plataformas competidoras.