Batería flexible que mantiene su energía incluso tras 45.000 cargas

Científicos de la Universidad Sungkyunkwan (SKKU) en Corea del Sur han desarrollado un nuevo tipo de electrolito de hidrogel para baterías flexibles. Este material mantiene su rendimiento incluso en frío extremo y puede soportar deformaciones severas. Los investigadores señalan que el nuevo material puede estirarse hasta nueve veces su longitud original y sigue conduciendo iones eficientemente a temperaturas de hasta -20 °C. Según Ixbt.com informa .

Uno de los principales problemas en la electrónica flexible era la fragilidad de las fuentes de alimentación. Los hidrogeles tradicionales se dañaban rápidamente bajo alta carga y perdían sus propiedades en el frío porque el agua que contenían se congelaba. El nuevo desarrollo resuelve estos problemas utilizando partículas de metal líquido trituradas mediante ultrasonidos. Este método permite la polimerización sin calor ni luz ultravioleta, simplificando significativamente la producción.

Para garantizar la resistencia del material, se añadió metacrilato de estearilo, que forma enlaces reversibles entre las cadenas de polímeros. Estos enlaces se rompen temporalmente durante el estiramiento y vuelven a su estado original cuando cesa la tensión. Para mejorar la resistencia al frío, el hidrogel se trató con una solución de cloruro de litio, lo que reduce el punto de congelación del agua y mantiene la elasticidad del electrolito.

Las pruebas de laboratorio demostraron la excepcional durabilidad de la tecnología. Los dispositivos de almacenamiento de energía basados en el nuevo hidrogel conservaron el 98 % de su capacidad inicial incluso después de 45.000 ciclos de carga y descarga. Esta cifra es significativamente superior a la de muchas soluciones de baterías disponibles actualmente para la electrónica portátil.

Según los autores, esta tecnología servirá de base para una nueva generación de baterías flexibles diseñadas para relojes inteligentes, sensores médicos y textiles electrónicos. Dichos dispositivos podrán funcionar de manera estable tanto bajo deformación constante como en condiciones climáticas frías.