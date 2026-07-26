La pelea por Julian Brandt: Leeds United y Ajax quieren fichar al agente libre

El excentrocampista de la selección alemana y del Borussia Dortmund, Julian Brandt, continuará presumiblemente su carrera en Inglaterra o los Países Bajos. Actualmente en condición de agente libre, el jugador de 30 años ha desatado una dura competencia entre el Leeds United y el Ajax. Según informa Sky Sports, el club inglés ha intensificado sus esfuerzos para fichar al experimentado mediapunta. Así lo informa Goal.com.

Tras expirar su contrato con el gigante de la Bundesliga, Julian Brandt se convirtió en una de las opciones a coste cero más atractivas del mercado de fichajes. Aunque su etapa en Dortmund fue exitosa, ambas partes decidieron poner fin a su colaboración. Ahora, el futbolista debe tomar una decisión definitiva sobre su próximo destino. A pesar del interés de un club con experiencia en competiciones europeas como el Ajax, el propio jugador muestra mayor predilección por el fútbol inglés.

Una oferta seria del Leeds United

La directiva del Leeds United ha puesto sobre la mesa una propuesta de contrato por tres años para Julian Brandt. Según la información del periodista Luca Bendoni, el padre y agente del jugador, Jürgen Brandt, visitó la ciudad deportiva del club en Thorp Arch a principios de este mes. Peticionarios de conocer de primera mano las infraestructuras y los proyectos futuros del club, esto demuestra la seriedad con la que los ingleses abordan este traspaso.

Como se sabe, Julian Brandt fichó por el Borussia Dortmund procedente del Bayer Leverkusen en 2019 a cambio de 25 millones de euros. La temporada pasada disputó 41 partidos en todas las competiciones, anotando 11 goles y repartiendo 4 asistencias. También participó en la final de la Liga de Campeones de 2024 contra el Real Madrid. Su experiencia al más nivel se considera vital para reforzar la plantilla del Leeds.

La opción del Ajax y el récord del jugador

El Ajax de Ámsterdam tampoco ha cesado en su empeño de convencer a Brandt. El club neerlandés le ofrece su prestigio en los escenarios europeos y un estilo de juego acorde a sus capacidades técnicas. Sin embargo, se rumorea que en esta etapa de su carrera Brandt prefiere probarse en la Premier League.

Julian Brandt es reconocido como uno de los jugadores con más talento en la historia de la Bundesliga. A los 21 años, se convirtió en el futbolista más joven en alcanzar los 100 partidos en la máxima categoría alemana. Asimismo, es el tercer jugador más joven de la historia en llegar a los 300 partidos en la Bundesliga. Tal consistencia y habilidad sin duda elevarán el potencial ofensivo de cualquier equipo.

Según Goal.com, el Leeds United está haciendo todo lo posible para ganar esta carrera por el traspaso. Conseguir a un jugador de este calibre como agente libre supondría un éxito rotundo para el club tanto en el aspecto financiero como deportivo. Se espera que la decisión de Brandt se anuncie oficialmente en los próximos días.