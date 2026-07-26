Un astronauta de Artemis 2 insta a la NASA a cambiar sus planes de aterrizaje en la Luna

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Un astronauta de Artemis 2 insta a la NASA a cambiar sus planes de aterrizaje en la Luna

Victor Glover, piloto de la misión Artemis 2 de la NASA, ha instado a la agencia espacial estadounidense a reconsiderar su estrategia para reanudar los vuelos espaciales tripulados a la Luna. Según el astronauta, en lugar de enviar inmediatamente a las primeras tripulaciones al polo sur lunar, sería más seguro y eficiente aterrizar primero en zonas más cercanas al ecuador. Así lo informa el sitio ixbt.com basándose en el evento NASA Exploration Science Forum. Así lo informa Ixbt.com informa .

Al presentar su propuesta a la dirección de la NASA, Glover centró su atención en la mitigación de riesgos. Según él, la parte ecuatorial de la Luna fue bien estudiada a través del programa anterior Apollo y las condiciones allí son mucho más favorables para los astronautas. Si el objetivo principal de la agencia es regresar a la superficie lunar lo antes posible, elegir zonas familiares e iluminadas será un paso más lógico.

Desafíos y riesgos en el polo sur

Según los planes actuales de la NASA, las misiones Artemis prevén específicamente el aterrizaje en el polo sur. Sin embargo, Victor Glover señala que esta región tiene complejidades inherentes. En particular, dado que el Sol está muy bajo en el horizonte en el polo sur, se generan sombras oscuras y prolongadas. Esta situación complica seriamente no solo el aterrizaje de los aparatos, sino también el movimiento de los astronautas y el funcionamiento de la técnica.

Otro aspecto importante es la posibilidad de regreso de la tripulación. El proyecto actual planea utilizar una órbita de halo rectilínea cercana (NRHO) vinculada a la estación orbital Gateway. Debido a dicha trayectoria, los astronautas podrían quedarse varados en la superficie lunar hasta una semana esperando el momento adecuado para regresar. En las regiones ecuatoriales, las posibilidades de volver a la Tierra en situaciones de emergencia serían más amplias.

Estrategia de desarrollo paso a paso

En opinión de Glover, la NASA necesita acumular experiencia antes de pasar a misiones polares complejas. Es aconsejable desarrollar primero habilidades de aterrizaje y habitabilidad en condiciones más simples y luego pasar a expediciones más difíciles. Este enfoque, además de garantizar el éxito de la misión, juega un papel importante en la preservación de la vida humana.

Cabe destacar que esta propuesta es por ahora la postura personal del astronauta. La NASA no ha cambiado oficialmente sus planes y sigue viendo el polo sur como el destino principal para las futuras misiones Artemis. Esto se debe a que precisamente en esta región se presume la existencia de reservas de agua congelada, lo cual es un recurso vital para futuras bases a largo plazo.

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Abror Shuhratov
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