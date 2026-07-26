Rastros extraterrestres: Científicos proponen un nuevo método para buscar señales en el espacio

Es posible que la humanidad haya estado buscando civilizaciones extraterrestres con métodos incorrectos durante décadas. Los autores de un nuevo estudio científico proponen replantear radicalmente el enfoque en la búsqueda de signos de vida inteligente en el espacio. Según ellos, en lugar de los pulsos láser complejos y ultra cortas que esperamos, debemos centrarnos en tecnologías mucho más simples y asequibles. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, los investigadores presentan el factor económico como el argumento principal. Si una civilización tecnológicamente avanzada desea ahorrar recursos, es muy probable que construya balizas láser de microsegundos o milisegundos que sirvan durante siglos, en lugar de costosos transmisores de femtosegundos. Estos dispositivos autónomos son mucho más duraderos y adecuados para enviar señales a largas distancias.

Los científicos sugieren que este tipo de balizas láser podrían no estar ubicadas cerca de las estrellas, sino en órbitas interestelares, por ejemplo, en regiones similares a las trayectorias por las que viajan las sondas Voyager de la humanidad. Este método facilita la separación del sinal de la luz intensa de la estrella y reduce la necesidad de complejos sistemas de filtrado.

¿Por qué aún no los hemos encontrado?

El problema puede no ser la ausencia de señales, sino las deficiencias en nuestros métodos de búsqueda. Actualmente, el tiempo de exposición utilizado para observar el cielo varía desde unos pocos segundos hasta horas. En intervalos de tiempo tan prolongados, los destellos de microsegundos simplemente se «difuminan» y se vuelven indistinguibles del ruido de fondo. Los investigadores señalan que los programas SETI actuales son prácticamente «ciegos» ante el rango de microsegundos del universo.

Para llenar este vacío, se propone el proyecto Cosmic Lighthouses («Faros cósmicos»). En el marco del proyecto, se prevé el uso de tres tecnologías modernas:

Matrices CMOS capaces de registrar destellos ultra cortas;

Lentes MODE de difracción y refracción que permiten una observación a gran escala;

Procesadores gráficos (GPU) modernos de tipo NVIDIA y otros que procesan grandes volúmenes de datos en tiempo real.

Según los cálculos, incluso un telescopio terrestre ordinario con un diámetro de 1 metro puede detectar una baliza láser con una potencia de 100 MW a una distancia de 72 años luz. Dentro de esta distancia hay aproximadamente 3000 sistemas estelares cercanos. Si se acumulan pulsos repetitivos durante una semana de observaciones, surgirá la oportunidad de demostrar científicamente la autenticidad de la señal.

Este proyecto tiene una importancia crucial no solo para encontrar extraterrestres, sino también para la astronomía en general. Al estudiar el rango de microsegundos, los científicos pueden descubrir procesos astrofísicos rápidos aún desconocidos en el cosmos. Incluso si no se encuentran balizas artificiales, esta investigación enriquecerá significativamente nuestro conocimiento sobre el universo.