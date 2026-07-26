El Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de la estrella del Manchester City, Rodri

El Real Madrid se encuentra a punto de dar un nuevo golpe mediático en el mercado de fichajes. Según la información difundida por el medio español "Sport", el centrocampista del Manchester City y de la selección española, Rodri, podría convertirse próximamente en jugador del "club blanco". Tras quedarse sin grandes títulos por segunda temporada consecutiva, el gigante madrileño ha marcado este traspaso como una prioridad dentro de su profunda remodelación de plantilla. Así lo informa Goal.com informa .

Rodri ha estado bajo la lupa de los ojeadores madrileños desde hace mucho tiempo, pero sus actuaciones exitosas y su regularidad con la selección impulsaron a Florentino Pérez a tomar medidas firmes. Actualmente, las negociaciones han entrado en su recta final y solo se requieren las firmas de ambas partes para formalizar el acuerdo. El propio jugador desea regresar a su país natal y continuar su carrera en Madrid, lo que aumenta aún más la probabilidad de que se concrete el traspaso.

Elección estratégica y acuerdo interno

Lo interesante es que el fichaje de Rodri también ha generado una situación un tanto incómoda para Florentino Pérez. El caso es que hace unos años, el jugador fue presentado como la principal promesa electoral de Enrique Rikelme, rival de Pérez en las elecciones a la presidencia. A pesar de ello, la maestría de Rodri y el beneficio que puede aportar al equipo se impusieron sobre cualquier visión personal. En este momento, se ha alcanzado un consenso total en Valdebebas respecto a este fichaje.

El entrenador principal del equipo, José Mourinho, también ha dado luz verde a esta incorporación. El técnico ve en Rodri al único candidato capaz de desempeñar a la perfección el rol de "organizador retrasado" (deep-lying playmaker) que tanto le ha faltado al equipo en los últimos años. Se espera que su visión de campo y su capacidad para controlar el ritmo del partido cambien por completo el estilo de juego del Real Madrid.

La fase decisiva de las negociaciones

La próxima semana será de vital importancia para el Real Madrid. La directiva del club quiere cerrar dos fichajes de importancia estratégica, incluido el acuerdo vinculado a Rodri. Aunque su contrato actual con el Manchester City se extiende hasta 2027, el club madrileño ha preparado una propuesta financiera que satisfaga a los ingleses.

Este fichaje no solo fortalecerá la plantilla del Real Madrid, sino que también podría alterar el equilibrio de fuerzas en todo el fútbol europeo. La marcha de un pivote defensivo de la talla de Rodri será sin duda una baja sensible para el Manchester City dirigido por Pep Guardiola. A su vez, el club madridista aspira a recuperar su estatus hegemónico a través de esta compra.