Lockheed Martin ofrece una garantía de crédito de 500 millones de dólares para ULA

El gigante aeroespacial y de defensa estadounidense Lockheed Martin ha respaldado una línea de crédito de hasta 500 millones de dólares para apoyar a su filial United Launch Alliance (ULA). Este apoyo financiero tiene como objetivo mitigar las dificultades económicas provocadas por la suspensión de los vuelos de los cohetes Vulcan Centaur. Este paso es de vital importancia para uno de los principales actores de la industria espacial en la actual coyuntura compleja. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el importe máximo de la garantía proporcionada por Lockheed Martin asciende a medio milíardo de dólares. A modo de información, ULA es una empresa conjunta creada a partes iguales (50/50) por las corporaciones Lockheed Martin y Boeing. Según la publicación ixbt.com, Lockheed formalizó este compromiso en el segundo trimestre de 2026 y su valor inicial se estimó en 64 millones de dólares.

La causa principal de la tensión financiera son los fallos técnicos observados en los últimos vuelos del cohete Vulcan Centaur. Aunque el cohete puso con éxito en órbita la carga útil de la USSF Space Forces durante la misión USSF-87 en febrero, se detectó una anomalía en uno de los propulsores de combustible sólido. Como medida de seguridad, todos los vuelos posteriores fueron suspendidos temporalmente.

Problemas técnicos y proceso de investigación

Actualmente, los expertos de ULA y del fabricante de motores Northrop Grumman están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas de la avería. Es de destacar que un problema similar ya se había observado en octubre de 2024 durante el segundo vuelo de prueba del cohete Vulcan. Esto aumentó la probabilidad de un fallo sistémico y afectó la estabilidad financiera del proyecto.

Aunque la dirección de ULA confirmó la obtención del crédito con el apoyo de Lockheed Martin, no reveló todos los detalles del acuerdo. Los planes de la empresa para 2026 eran muy ambiciosos: su objetivo era lanzar el cohete Vulcan hasta 18 veces durante el año y aumentar drásticamente el ritmo de los vuelos. Sin embargo, no se ha realizado ningún lanzamiento desde la misión USSF-87.

Representantes de Northrop Grumman anunciaron que los componentes de los propulsores han sido rediseñados y han demostrado su eficacia en pruebas en tierra. No obstante, se espera que la entrega de los nuevos motores mejorados comience solo a finales de año. Esto indica que el plazo para el regreso de los cohetes Vulcan a la aviación general sigue siendo incierto.

Esta situación también podría afectar la competencia en el mercado espacial global. Los fondos asignados por Lockheed Martin permitirán a ULA ganar tiempo para cumplir con sus compromisos y resolver los problemas técnicos. Para los entusiastas de la tecnología, los cambios en proyectos globales de esta magnitud también resultan interesantes desde la perspectiva del desarrollo de satélites y sistemas de comunicación internacionales.