La Juventus busca portero: el objetivo principal en Turín es el guardameta del PSG

·2·Deportes
La Juventus busca portero: el objetivo principal en Turín es el guardameta del PSG

El club italiano Juventus planea incorporar nuevos nombres con el fin de reforzar la posición de portero. La atención de los turineses se centra actualmente en el jugador del París Saint-Germain Lucas Chevalier, quien podría convertirse en el guardameta titular a largo plazo del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según Foot Mercato, el director deportivo de la Juventus, Frederic Massara, está evaluando actualmente varias opciones. Después de que Michele Di Gregorio no lograra cumplir con las expectativas, la directiva del club decidió volver al mercado. Lucas Chevalier ocupa uno de los puestos más altos en la lista, pero realizar este traspaso no será fácil.

Chevalier, de 24 años, se mudó al PSG el verano pasado procedente del Lille por 40 millones de euros. Su contrato con los parisinos se extiende hasta 2030. Esto significa que la Juventus tendrá que gastar una gran suma de dinero para ficharlo. Asimismo, los turineses también siguen de cerca a guardametas experimentados como Emiliano Martínez y Guglielmo Vicario.

Efecto dominó en el mercado de fichajes

Lo interesante es que la Juventus y el PSG también están luchando actualmente por el portero del Parma Zion Suzuki. El internacional japonés ha atraído la atención de muchos grandes clubes gracias a sus actuaciones en la Serie A. Si el PSG logra fichar a Suzuki, esto podría allanar el camino para la llegada de Lucas Chevalier a Turín.

La primera temporada de Chevalier en París resultó un tanto complicada. Cuando llegó al equipo, se esperaba que fuera el portero principal, pero perdió su puesto en la competencia con el guardameta de la selección rusa Matvéi Safónov. Además, una lesión sufrida en la antesala de la Copa del Mundo afectó negativamente su estado de forma.

La Juventus no quiere limitarse únicamente a la posición de portero. El club también trabaja en la mejora de su línea de ataque. Según La Gazzetta dello Sport, el delantero del Manchester United Joshua Zirkzee ha aceptado regresar a Italia. Se espera que el futbolista neerlandés, al no haber encontrado su sitio en la Premier League inglesa, se incorpore a la Juventus en calidad de cedido.

A medida que se acercan las fases decisivas de la temporada, la directiva de la Juventus se esfuerza por completar la plantilla con jugadores de calidad. Si se concreta el traspaso de Lucas Chevalier, esto podría garantizar la solidez defensiva del equipo para los próximos años. Por ahora, las negociaciones continúan y la decisión final se tomará en las próximas semanas.

JuventusPSGfichajesLucas Chevalierfútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La revelación del Mundial Vozinha se une al gigante chilenoLa revelación del Mundial Vozinha se une al gigante chilenoHoy, 01:37La pelea por Julian Brandt: Leeds United y Ajax quieren fichar al agente libreLa pelea por Julian Brandt: Leeds United y Ajax quieren fichar al agente libreHoy, 01:17El Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de la estrella del Manchester City, RodriEl Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de la estrella del Manchester City, RodriHoy, 01:16Jürgen Klopp impone duras condiciones a Alemania: ¿qué dijo exactamente?Jürgen Klopp impone duras condiciones a Alemania: ¿qué dijo exactamente?Hoy, 01:12100 000 $ para Temirov: revelados los ganadores de los bonos en Abu Dabi100 000 $ para Temirov: revelados los ganadores de los bonos en Abu DabiHoy, 00:54Shohjahon Ergashev cumplió su promesa: un round bastó contra Urvanov (video)Shohjahon Ergashev cumplió su promesa: un round bastó contra Urvanov (video)Hoy, 00:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso