La Juventus busca portero: el objetivo principal en Turín es el guardameta del PSG

El club italiano Juventus planea incorporar nuevos nombres con el fin de reforzar la posición de portero. La atención de los turineses se centra actualmente en el jugador del París Saint-Germain Lucas Chevalier, quien podría convertirse en el guardameta titular a largo plazo del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según Foot Mercato, el director deportivo de la Juventus, Frederic Massara, está evaluando actualmente varias opciones. Después de que Michele Di Gregorio no lograra cumplir con las expectativas, la directiva del club decidió volver al mercado. Lucas Chevalier ocupa uno de los puestos más altos en la lista, pero realizar este traspaso no será fácil.

Chevalier, de 24 años, se mudó al PSG el verano pasado procedente del Lille por 40 millones de euros. Su contrato con los parisinos se extiende hasta 2030. Esto significa que la Juventus tendrá que gastar una gran suma de dinero para ficharlo. Asimismo, los turineses también siguen de cerca a guardametas experimentados como Emiliano Martínez y Guglielmo Vicario.

Efecto dominó en el mercado de fichajes

Lo interesante es que la Juventus y el PSG también están luchando actualmente por el portero del Parma Zion Suzuki. El internacional japonés ha atraído la atención de muchos grandes clubes gracias a sus actuaciones en la Serie A. Si el PSG logra fichar a Suzuki, esto podría allanar el camino para la llegada de Lucas Chevalier a Turín.

La primera temporada de Chevalier en París resultó un tanto complicada. Cuando llegó al equipo, se esperaba que fuera el portero principal, pero perdió su puesto en la competencia con el guardameta de la selección rusa Matvéi Safónov. Además, una lesión sufrida en la antesala de la Copa del Mundo afectó negativamente su estado de forma.

La Juventus no quiere limitarse únicamente a la posición de portero. El club también trabaja en la mejora de su línea de ataque. Según La Gazzetta dello Sport, el delantero del Manchester United Joshua Zirkzee ha aceptado regresar a Italia. Se espera que el futbolista neerlandés, al no haber encontrado su sitio en la Premier League inglesa, se incorpore a la Juventus en calidad de cedido.

A medida que se acercan las fases decisivas de la temporada, la directiva de la Juventus se esfuerza por completar la plantilla con jugadores de calidad. Si se concreta el traspaso de Lucas Chevalier, esto podría garantizar la solidez defensiva del equipo para los próximos años. Por ahora, las negociaciones continúan y la decisión final se tomará en las próximas semanas.