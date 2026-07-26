Intel registra su crecimiento récord de los últimos 15 años: las preocupaciones detrás del éxito

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Intel registra su crecimiento récord de los últimos 15 años: las preocupaciones detrás del éxito

El gigante de la industria de semiconductores Intel Corporation publicó unos resultados financieros inesperados para el segundo trimestre de 2026. Los ingresos de la compañía aumentaron un 25 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, superando los 16 mil millones de dólares. Se trata de la tasa de crecimiento más alta registrada desde 2011, lo que causó un gran revuelo en el mundo tecnológico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos de Ixbt.com, el beneficio neto por acción de la compañía fue de 0,42 dólares. Esto es el doble de lo pronosticado por los analistas. Sin embargo, a pesar de este informe tan positivo, los inversores siguen dudando del futuro de la empresa. Como resultado, tras el informe, las acciones de Intel subieron inicialmente para luego desplomarse bruscamente, perdiendo el 28 % de su valor total durante el mes de julio.

El principal motor del éxito de la compañía fueron las tecnologías diseñadas para la IA y los centros de datos (Data Center). Los ingresos de esta división aumentaron un 59 %, superando los 6 mil millones de dólares. Asimismo, el negocio de fabricación de procesadores para ordenadores personales creció un 13 %, y el sector de fabricación de chips por contrato (foundry) aumentó un 31 %.

IA y capacidades de producción

La directiva de Intel anunció que, por primera vez en muchos años, se enfrenta a una escasez de productos en el segmento de centros de datos. Esto significa que la demanda supera con creces la oferta. Gracias al programa de reducción de costes implementado por Lip-Bu Tan y a la reactivación del mercado, el margen bruto de la empresa se recuperó del 3 % del año pasado al 42 %.

La compañía también ofrece previsiones optimistas para el próximo trimestre. Se espera que en el tercer trimestre los ingresos se sitúen entre 16 y 17 mil millones de dólares, lo que supera con creces las expectativas del mercado. Además, Intel anunció que ha firmado 10 grandes contratos a largo plazo, lo que demuestra la estabilización de la cadena de suministro.

¿Qué preocupa a los inversores?

La principal duda de los participantes del mercado está relacionada con la capacidad de Intel para atraer a grandes clientes en la fabricación de chips basados en sus procesos tecnológicos más modernos. Por ahora, Fortinet sigue siendo el único gran cliente anunciado públicamente para la fabricación por contrato, aunque utiliza tecnologías relativamente antiguas en lugar de las más avanzadas.

Además, se advirtió que las ventas de procesadores para ordenadores personales podrían detenerse en el tercer trimestre debido a la escasez de módulos de memoria (RAM). Según los expertos, el futuro de las acciones de Intel no depende de los beneficios actuales, sino de la capacidad de la empresa para competir con gigantes como NVIDIA o Apple en la fabricación de chips por contrato (foundry).

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Abror Shuhratov
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