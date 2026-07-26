Phineas Fisher: El misterioso hacker que puso de rodillas a los fabricantes de programas espía

En el mundo de la ciberseguridad, aunque muchos hackers han grabado sus nombres en la historia a lo largo de las décadas, ninguno ha captado tanta atención pública como Phineas Fisher. Diez años después de su ataque más sonado, Phineas sigue siendo el hacker más eficiente y famoso que jamás ha sido capturado. Es conocido no solo como un ciberdelincuente que irrumpe en sistemas, sino también como un hacktivista con objetivos políticos y sociales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El nombre de Phineas Fisher apareció por primera vez en 2014, tras un ataque contra Gamma Group, el creador del software espía FinFisher. El hacker tomó su seudónimo precisamente del producto de esta empresa. En aquel entonces, publicó datos robados, incluyendo programas espía, manuales de productos y listas de precios. Aunque Gamma Group continuó sus operaciones, este evento fue el preludio de grandes cambios en el ciberespacio.

La crisis de Hacking Team

Un año después, Phineas atacó un objetivo aún mayor: la empresa italiana Hacking Team. Esta startup fue una de las primeras en convertir los programas espía gubernamentales en un negocio global. El hacker robó más de 40 gigabytes de datos de los servidores de la empresa, incluidos códigos fuente, decenas de miles de correos electrónicos internos y contratos secretos.

Estos datos filtrados permitieron a los periodistas exponer escándalos políticos en países como Ecuador, México y Panamá. Para Hacking Team, este ataque fue catastrófico: años más tarde, el director de la empresa, David Vincenzetti, se vio obligado a vender su negocio por la simbólica cantidad de 1 euro. Este suceso también sirvió como una seria advertencia para otras empresas del mercado de programas espía, incluidos gigantes como el israelí NSO Group.

Phineas Fisher no se limitó a las empresas tecnológicas. También llevó a cabo ataques exitosos contra el sindicato de la policía catalana (Mossos d’Esquadra) y los sistemas del partido gobernante en Turquía. La operación de piratería en Turquía se realizó para apoyar a la región autónoma de Rojava en el norte de Siria. El hacker incluso publicó un video-tutorial de 39 minutos sobre sus métodos de ataque.

Hacktivismo y ataques a los sistemas financieros

La última gran operación conocida del hacker se dirigió contra una sucursal del Cayman National Bank en la Isla de Man. Reveló este incidente ocurrido en 2016 solo tres años después. En una de sus entrevistas, Phineas destacó que gana dinero por vías ilegales y transfiere estos fondos a obras benéficas, incluida la región de Rojava en forma de Bitcoin.

Exponer las actividades ilegales de las empresas;

Intentar restaurar la justicia política y social;

Establecer un fondo de premios especial para fomentar a otros hacktivistas.

La identidad de Phineas Fisher sigue siendo un misterio. Algunos investigadores de ciberseguridad lo llaman anarquista, mientras que otros lo comparan con un Robin Hood moderno. Sea como fuere, su lucha contra las grandes corporaciones fabricantes de programas espía ha dejado una huella imborrable en el mundo tecnológico. Hoy en día es visto no solo como un hacker, sino como un símbolo de ciberresistencia.