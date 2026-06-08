Baterías que no se sobrecalientan y son duraderas: nuevo electrolito creado en China

Científicos de la Universidad Normal del Sur de China han desarrollado un nuevo tipo de electrolito polimérico sólido basado en politetrahidrofurano (poli(THF)). Según los investigadores, este material es capaz de resolver varios problemas clave que obstaculizan la comercialización de las baterías de litio-metal de estado sólido. Como informa Ixbt.com informa .

Las baterías de estado sólido se consideran un sustituto prometedor de los acumuladores de iones de litio tradicionales, ya que utilizan un medio sólido para el transporte de iones en lugar de electrolitos líquidos altamente inflamables. Sin embargo, los electrolitos poliméricos existentes presentaban inconvenientes como baja conductividad iónica y descomposición a altos voltajes. Expertos chinos propusieron un método de polimerización in situ, es decir, el electrolito se forma directamente dentro de la celda de la batería.

Se eligió tetrahidrofurano (THF) como base del nuevo sistema, lo que aumentó la resistencia a la oxidación. Además, los científicos utilizaron un agente que forma una red polimérica tridimensional. Esta estructura crea vías adicionales para el movimiento de los iones de litio y garantiza un equilibrio entre estabilidad y conductividad. Además, la sal de litio LiDFOB forma capas protectoras en los electrodos de la batería, previniendo reacciones no deseadas.

Durante las pruebas, el nuevo electrolito demostró un rendimiento estable en baterías de litio-metal con cátodos de alto voltaje. Los acumuladores soportaron cientos de ciclos de carga con casi ninguna pérdida de capacidad. El desarrollo mantiene sus propiedades a temperaturas que van desde -40 °C hasta +55 °C, lo que lo hace muy adecuado para vehículos eléctricos, aviación eléctrica (eVTOL) y sistemas de almacenamiento de energía.

Cabe destacar que la implementación de esta tecnología no requiere una reequipamiento serio de las líneas de producción existentes. El método de polimerización in situ es compatible con los procesos actuales de fabricación de baterías de iones de litio, lo que podría acelerar significativamente la transición a este nuevo tipo de batería.