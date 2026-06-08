Tokenpocalipsis: ¿Podrían dispararse los precios de la IA?

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Tokenpocalipsis: ¿Podrían dispararse los precios de la IA?

Microsoft anunció recientemente cambios importantes en la fijación de precios de GitHub Copilot. Los cambios fueron tan drásticos que los usuarios de Reddit ya han bautizado el fenómeno como «Tokenpocalipsis». En el podcast Equity de TechCrunch, expertos debatieron qué significa esta política de precios para todo el ecosistema de la IA. Según Techcrunch.com informa .

Mientras Anthropic y otras grandes empresas de IA se preparan para salir a bolsa (IPO), surgen preguntas incómodas sobre su rentabilidad. Por lo tanto, es probable que veamos aumentos de precios similares en otros productos de IA. Aunque las empresas inicialmente se centraron en el «tokenmaxxing» (uso máximo de tokens), los altos costos las están obligando ahora a restringir el uso de la tecnología.

Actualmente, todo el sector de la IA está subsidiado por capital de inversores. Los servicios que parecen baratos o gratuitos para los usuarios son en realidad muy costosos. Ha llegado el momento de trasladar esta carga de costos directamente a los consumidores. Es una señal alarmante que grandes empresas como Uber ya hayan agotado sus presupuestos anuales de IA más rápido de lo esperado y estén imponiendo restricciones.

La tarifa de suscripción mensual de 20 dólares para ChatGPT Plus se eligió originalmente como una cifra aproximada sin una estrategia profunda. Incluso los pagos por los modelos más avanzados no cubren totalmente los costos de mantenimiento. La pregunta clave actual es si los laboratorios de IA pueden reducir costos mediante avances tecnológicos o si los clientes se verán obligados a pagar más.

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Nodirbek Razzokov
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