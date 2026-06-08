Las acciones de Meta caen bruscamente debido a los costos de IA

El viernes, las acciones de Meta cayeron más del 5 por ciento. Esto fue causado por un informe del Financial Times que indicaba que la compañía planea emitir decenas de miles de millones de dólares en nuevas acciones para financiar proyectos de inteligencia artificial (IA). Según la publicación, la compañía está estudiando escenarios para captar capital adicional. Ixbt.com informa .

Un representante de Meta calificó estos informes de «pura especulación» y enfatizó que aún no se ha tomado una decisión final sobre la emisión de valores. No obstante, aumentan las preocupaciones entre los inversores sobre los enormes gastos que los gigantes tecnológicos están realizando en infraestructura de IA. Por ejemplo, Alphabet, la matriz de Google, también ha aumentado sus planes de inversión a 85.000 millones de dólares.

En abril de este año, Meta elevó su previsión de gastos de capital para 2026 a 145.000 millones de dólares. Alphabet aumentó esta cifra a 190.000 millones de dólares. Los analistas de mercado evalúan de manera diferente las estrategias de las dos empresas: Alphabet, con un sólido negocio en la nube como Google Cloud, está ganando más confianza entre los inversores.

En el último año, las acciones de Alphabet han aumentado más del 115 por ciento, mientras que las de Meta han caído aproximadamente un 13 por ciento, registrando uno de los rendimientos más débiles del sector tecnológico. Esta diferencia refleja las dudas de los inversores sobre la rapidez con la que las inversiones en inteligencia artificial comenzarán a generar retornos.