Nuevo récord en el mercado de InsurTech: la startup Corgi valorada en 4 mil millones de dólares

La startup Corgi, que ofrece servicios de seguros basados en AI, está causando un gran revuelo en el mundo tecnológico. En solo ocho semanas, la empresa ha duplicado su valor, logrando atraer nuevas inversiones. Según Forbes, tras esta nueva ronda de financiación, la valoración total de mercado de la startup ha alcanzado los 4 mil millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com informa el medio.

El ritmo de crecimiento de Corgi sorprende a los expertos incluso en la era actual de la AI. Este proyecto, graduado del acelerador Y Combinator, recaudó 108 millones de dólares en enero de este año. A finales de mayo, la empresa estaba valorada en 2,6 mil millones de dólares, y menos de dos meses después, esta cifra alcanzó un nivel récord. Tal capitalización rápida es un fenómeno poco común en la historia de las startups tecnológicas modernas.

Crecimiento explosivo de ingresos y confianza de los inversores

Este salto en el valor de la empresa se basa en sus resultados financieros. Hace siete meses, los fundadores de Corgi anunciaron que sus ingresos anuales habían alcanzado los 40 millones de dólares. Sin embargo, según los últimos datos, la startup planea elevar sus ingresos anuales a 450 millones de dólares para finales de año. Este ritmo de crecimiento impulsa a grandes fondos de capital de riesgo como TCV y Kindred Ventures a invertir sumas importantes en el proyecto.

La startup Corgi ofrece servicios de seguros principalmente para startups y empresas tecnológicas. Sus áreas principales son:

Seguro de responsabilidad civil general;

Seguro relacionado con incidentes tecnológicos y ciberseguridad;

Responsabilidad legal en la gestión de empleados;

Seguro de alquiler y transporte para emprendedores.

La principal ventaja de la startup reside en el uso de algoritmos de AI. Al igual que ChatGPT y otras tecnologías modernas, el sistema de Corgi calcula los precios de los seguros para los clientes en cuestión de minutos y acelera al máximo el proceso de pago de siniestros. Esto elimina la burocracia y los largos tiempos de espera de las compañías de seguros tradicionales.

Riesgos y modelo de negocio único

La actividad de Corgi se basa en una estructura especial llamada "Risk Retention Group" (RRG). Este modelo implica que empresas de un mismo sector combinan sus recursos para formar un fondo de seguro colectivo. Estas estructuras no están sujetas a un control estatal tan estricto como las compañías de seguros tradicionales, lo que les otorga flexibilidad, pero también conlleva ciertos riesgos.

El riesgo principal del modelo RRG es que, si ocurren demasiados siniestros y los fondos no son suficientes, no hay ayuda garantizada por el Estado. En tal caso, las empresas miembros deben cubrir las pérdidas por su cuenta. A pesar de esto, Corgi confía en poder calcular los riesgos con precisión mediante sus análisis de AI.

La digitalización de los servicios de seguros y la implementación de la AI también son temas cada vez más relevantes en el mercado de Uzbekistán. El éxito de startups como Corgi podría establecer nuevos estándares tecnológicos para los participantes del mercado local de seguros. Aunque la empresa opera principalmente en mercados occidentales, su estrategia de crecimiento tiene el potencial de transformar el sector asegurador a nivel mundial.