Meta abandona la alianza de energía verde RE100

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Meta abandona la alianza de energía verde RE100

El rápido desarrollo de las tecnologías de AI está obligando a los gigantes tecnológicos a replantear sus estrategias energéticas. La corporación Meta, dirigida por Mark Zuckerberg, ha abandonado la iniciativa internacional RE100, que busca la transición al 100 % de energías renovables, tras una década de membresía. Esta decisión coincide con un aumento drástico en el uso de gas natural por parte de la empresa para alimentar sus centros de datos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, la ruptura entre Meta y RE100 se produjo por mutuo acuerdo. Esta alianza, coordinada por la organización sin fines de lucro británica Climate Group, reúne a más de 400 grandes empresas como Apple, Google y Microsoft. La salida de Meta pone de manifiesto la brecha entre sus promesas de sostenibilidad ambiental y sus acciones reales.

La creciente demanda de gas natural

En el último año, Meta ha financiado la construcción de más de diez centrales de gas natural. Como parte del proyecto del centro de datos Hyperion en Luisiana, se planea la construcción de 10 centrales de gas que producirán un total de 7,5 GW de electricidad. A modo de comparación, esta cantidad supera el consumo total de energía de todo el estado de Dakota del Sur en EE. UU. También se ha puesto en marcha un proyecto de gas de 200 MW en Ohio.

Según los expertos, este giro drástico podría deberse al endurecimiento de los procedimientos de reporte de RE100. Las nuevas normas exigen que las empresas proporcionen datos más transparentes y precisos sobre el cumplimiento de sus objetivos de energía renovable. Meta había prometido una transición total a la energía verde para 2020, pero la carrera por la AI ha cambiado estos planes.

Consecuencias ambientales y preocupaciones

Aunque el gas natural se considera un combustible más limpio que el carbón, sigue siendo perjudicial para el medio ambiente. Según estudios, un centro de datos de 1 GW que funcione solo con gas emite cientos de toneladas de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas nocivas al aire cada año. Se ha demostrado que estas sustancias afectan negativamente la salud humana, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Por ahora, los representantes de Meta insisten en que la empresa sigue comprometida con sus objetivos de 100 % de energía limpia y renovable. Sin embargo, el contexto de construcción a gran escala de centrales de gas genera muchas dudas. Para países que desarrollan su economía digital y centros de datos, la experiencia de los gigantes globales demuestra la importancia de mantener el equilibrio entre el balance energético y la seguridad ambiental.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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