Honor en tiempos de cambio: Nuevo logotipo, eslogan e identidad visual

Honor, uno de los gigantes tecnológicos chinos, ha anunciado una renovación completa de su estrategia de marca global. Este rebranding a gran escala no solo incluye la apariencia visual, sino también la filosofía de desarrollo futuro de la empresa. Ahora, Honor aspira a pasar de ser un simple fabricante de smartphones a convertirse en un líder de un ecosistema global basado en la AI. Así lo informa Ixbt.com informa .

El cambio más notable en la nueva imagen de la empresa se produjo en su logotipo. Ahora, el logotipo de la marca se complementa con un símbolo gráfico especial. Al mismo tiempo, Honor ha abandonado su azul tradicional para elegir el Pantone 2193C, un color más brillante y expresivo, como su color corporativo principal. Se espera que estos cambios reflejen una imagen de marca moderna y dinámica.

Nuevo eslogan y tecnologías centradas en el ser humano

Según la información de ixbt.com, el eslogan de muchos años de la empresa, «Go Beyond», ha sido sustituido por «Dare to be». Este nuevo eslogan pretende animar a los consumidores a alcanzar su potencial y a ser audaces. Los representantes de Honor destacan que, en esta nueva etapa, la creación de tecnologías orientadas a los intereses y necesidades humanas sigue siendo una prioridad.

Para Honor, que cuenta con una posición sólida en el mercado, este rebranding tiene una importancia estratégica. La empresa ya no se limita solo al hardware, sino que se centra en ampliar las soluciones de software y las capacidades de AI que mejoran la interacción entre dispositivos inteligentes. Esto significa ofrecer a los usuarios un ecosistema de gadgets más perfecto e interconectado.

La nueva estrategia de la empresa abarca las siguientes áreas clave:

Modernización de la identidad visual de la marca;

Integración de tecnologías de AI en todos los dispositivos;

Innovaciones orientadas a mejorar la experiencia del consumidor;

Lograr el liderazgo en ecosistemas a escala global.

Según los expertos, una vez consolidada como marca independiente, Honor busca ahora crear su propia imagen única. La marca, que anteriormente permaneció bajo la sombra de Huawei, demuestra ahora su independencia tecnológica y su lugar único en el mercado a través de estos cambios visuales y filosóficos.

En conclusión, el rebranding de Honor no es solo un cambio de colores, sino un nuevo enfoque ante la competencia en el mercado tecnológico global. Se espera que los nuevos productos, lanzados bajo la filosofía «Dare to be», lleguen a las tiendas de todo el mundo en los próximos meses.