Nuevas normas de seguridad podrían implementarse en EE. UU. debido a las manijas de las puertas de Tesla

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE. UU. está comenzando a desarrollar nuevos requisitos para los fabricantes de automóviles con el fin de garantizar que los conductores y pasajeros puedan salir de los vehículos de manera segura. Según Bloomberg, esta iniciativa surgió tras una serie de accidentes, incluidos casos fatales, relacionados con las manijas de puertas electrónicas utilizadas en vehículos eléctricos modernos como Tesla. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El proceso de creación de las nuevas reglas comenzó en respuesta a una queja y petición sobre el mecanismo de apertura mecánica de emergencia en los Tesla Model 3 fabricados en 2022. Los autores de la petición argumentaron que este diseño no cumplía con los estándares federales de seguridad de vehículos motorizados. La NHTSA concluyó que es más apropiado revisar las reglas para toda la industria en lugar de investigar defectos en un modelo específico.

Riesgos de fallos en sistemas electrónicos

Actualmente, muchos vehículos eléctricos, especialmente los modelos Tesla, utilizan manijas electrónicas que quedan al ras de la carrocería. Sin embargo, las investigaciones de Bloomberg han demostrado que, en caso de accidente o caída de tensión en el sistema de batería, estas cerraduras electrónicas pueden fallar. Esto provoca que las personas queden atrapadas dentro del vehículo y dificulta las labores de rescate.

Según la NHTSA, se han investigado nueve incidentes relacionados con las puertas de Tesla. En algunos casos, los conductores no pudieron acceder al vehículo y, en otros, niños pequeños quedaron encerrados en el habitáculo. Aunque los coches Tesla cuentan con una opción de apertura mecánica, a menudo está oculta, lo que impide que los pasajeros la encuentren a tiempo en una emergencia.

Cambios en la industria y respuesta de los fabricantes

Si la NHTSA adopta los nuevos estándares, todos los fabricantes de automóviles deberán cumplirlos. Esto afectará no solo a Tesla, sino también a otras marcas que utilizan tecnología similar. Por ejemplo, Rivian ha anunciado que en su nuevo modelo SUV R2, la manija de apertura mecánica será más visible y estará ubicada más cerca del botón electrónico.

El diseñador de Tesla, Franz von Holzhausen, también mencionó el año pasado que la empresa estaba trabajando en rediseñar las manijas de las puertas. Los expertos opinan que la estética y la aerodinámica en la industria automotriz no deben prevalecer sobre la seguridad. Las nuevas reglas buscan restaurar precisamente ese equilibrio.

Por ahora, el inicio del proceso de elaboración de las reglas no significa que entrarán en vigor de inmediato. Se espera que la NHTSA analice todos los riesgos y defina las soluciones más óptimas y seguras para los fabricantes. Considerando que Tesla y otros vehículos eléctricos modernos están ganando popularidad, estos problemas de seguridad también son relevantes para los consumidores locales.