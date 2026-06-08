Samsung Galaxy S26 FE probado antes del lanzamiento

Han surgido nuevas imágenes del smartphone Samsung Galaxy S26 FE en Internet. Estas fotos confirman que el dispositivo sigue el diseño del Galaxy S26 estándar, presentado a principios de este año. El Galaxy S26 FE contará con un módulo de cámara familiar, consistente con el concepto de diseño general de la serie. Según Ixbt.com informa .

Anteriormente, el smartphone apareció en la base de datos de Geekbench. El dispositivo fue probado con el procesador Exynos 2500 propio de la compañía y 8 GB de RAM. Según los resultados de las pruebas, el gadget obtuvo 2426 puntos en modo de un solo núcleo y 8004 puntos en modo multinúcleo.

Los nuevos procesos de certificación están confirmando prácticamente las filtraciones anteriores. Los informes iniciales sugieren que Samsung está tomando medidas para reducir el costo del dispositivo ante el aumento de los precios de los componentes de memoria. Con este fin, la empresa podría utilizar pantallas fabricadas por CSOT en lugar de soluciones más costosas.

A pesar de estas medidas de ahorro de costos, los insiders no descartan que el Galaxy S26 FE siga siendo más caro que su predecesor. Se espera que el anuncio oficial del smartphone se realice en los próximos meses.