El Robot Humanoide De Xiaomi Se Toma Una Selfie Controlando El Smartphone Con Una Mano

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El Robot Humanoide De Xiaomi Se Toma Una Selfie Controlando El Smartphone Con Una Mano

En la presentación de los nuevos smartphones de la serie Xiaomi 17T, el robot humanoide de Xiaomi subió al escenario y sorprendió a todos. El robot demostró su capacidad para tomar selfies de forma independiente utilizando el modelo Xiaomi 17T Pro. Sobre esto Ixbt.com informa .

El robot tiene un diseño único, con su superficie cubierta de tela gris oscura y el logotipo de Xiaomi en el pecho. Este dispositivo destaca por su capacidad para replicar los movimientos humanos con alta precisión.

El fundador de la compañía, Lei Jun, anunció noticias importantes durante el evento: el equipo de robótica de Xiaomi ganó competiciones internacionales prestigiosas como CVPR 2026 e ICRA 2026. Esto se considera uno de los logros más altos en el campo de la robótica.

Según Lei Jun, Xiaomi tiene como objetivo integrar los robots en el mundo real a través de su desarrollo. La tarea principal es asegurar que los robots puedan realizar tareas prácticas no solo en condiciones de laboratorio, sino también en la vida cotidiana.

XiaomiRobotTecnologíaLei JunXiaomi 17T
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Abror Shuhratov
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