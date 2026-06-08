NVIDIA entra en una nueva fase mediante una asociación con gigantes surcoreanos

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NVIDIA entra en una nueva fase mediante una asociación con gigantes surcoreanos

NVIDIA ha lanzado una nueva asociación estratégica con SK Hynix y otros fabricantes de chips surcoreanos para fortalecer aún más su posición en la industria de la IA. Durante su visita a Corea del Sur, el CEO Jensen Huang discutió temas relacionados con el desarrollo de los mercados de semiconductores e IA. Como resultado, NVIDIA alcanzó acuerdos con SK Hynix, SK Telecom, Naver y el conglomerado Doosan Group sobre la producción de chips de memoria. Según Ixbt.com informa .

Corea del Sur se considera un centro mundial para la fabricación de electrónica y chips. Aquí tienen su sede gigantes como SK Hynix y Samsung, líderes en el mercado de la IA. Los nuevos acuerdos tienen como objetivo satisfacer la creciente demanda de dispositivos de memoria en el mercado. Al mismo tiempo, SK Group ampliará sus actividades en robótica, ordenadores personales y superordenadores basados en IA, apoyándose en las estrategias de NVIDIA.

Jensen Huang calificó a SK Hynix como el mayor socio de NVIDIA. Según él, la empresa compra productos por valor de miles de millones de dólares a SK Hynix cada año, y este volumen aumentará significativamente en el futuro. La asociación entre las dos empresas ya lleva más de dos años, y los nuevos contratos fortalecerán aún más estos vínculos.

Según SK Telecom, se creará en Corea del Sur una plataforma de IA en la nube a escala de gigavatios utilizando tecnologías de NVIDIA. Se espera que el primer centro de datos (Data Center) basado en esta solución tecnológica abra el próximo año. Naver y Doosan también planean establecer sus propios centros de IA.

Doosan Group destacó que sus soluciones energéticas pueden proporcionar un apoyo significativo a los centros de datos del fabricante de chips estadounidense. Cabe recordar que NVIDIA se convirtió recientemente en la primera empresa cotizada en bolsa de la historia con una capitalización de mercado superior a 5,5 billones de dólares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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