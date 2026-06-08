Huawei Mate 90: El primer smartphone que supera los límites de la Ley de Moore

La serie de smartphones Huawei Mate 90, cuyo lanzamiento se espera para la segunda mitad de 2026, mantendrá su diseño reconocible, es decir, el gran bloque de cámara circular. Así lo informó el conocido insider chino Fix Focus Digital. Según él, las dimensiones del módulo de la cámara permanecerán iguales que en la actual línea Mate 80. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Si esta información se confirma, Huawei continuará utilizando el concepto introducido en la serie Mate 80. En ese momento, la compañía abandonó el círculo único habitual en favor de una construcción de dos anillos donde el módulo de la cámara se complementa con un anillo decorativo adicional. Juntos, forman una forma que recuerda al número "8" o al símbolo de infinito.

La línea Mate ha estado tradicionalmente asociada con bloques de cámara circulares desde la era del Huawei Mate 30. Desde entonces, aunque Huawei ha cambiado el diseño varias veces, ha mantenido el estilo general. Además, la compañía está preparando nuevos accesorios para la próxima serie Mate 90 que llevarán la fotografía con zoom al nivel de las cámaras profesionales.

Se espera que este smartphone cuente con el último chip Kirin basado en una nueva tecnología llamada "Logic Folding". Esta tecnología tiene como objetivo superar las limitaciones físicas de la Ley de Moore. Esto permitirá un aumento significativo en el rendimiento del dispositivo.

Anteriormente, el insider Fix Focus Digital compartió información sobre la versión informática del sistema operativo HarmonyOS, filtró imágenes del nuevo iPhone SE4 y renders del Huawei Pocket 2, y también informó de que Apple había detenido el trabajo en un iPhone plegable.