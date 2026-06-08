Half-Life ejecutado en el smartphone Nokia N95 de 19 años

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Half-Life ejecutado en el smartphone Nokia N95 de 19 años

El desarrollador argentino Dante Leonchini portó con éxito el legendario juego Half-Life al smartphone Nokia N95. Según él, el juego funciona de manera estable a 30 cuadros por segundo (FPS). También se conectaron un ratón y un teclado Bluetooth al dispositivo para garantizar el control total. Esto fue informado por Ixbt.com noticias .

Las especificaciones técnicas del teléfono son capaces de manejar este juego: el modelo Nokia N95, lanzado en 2007, está equipado con un procesador de doble núcleo Texas Instruments OMAP 2420 con una frecuencia de 332 MHz, un acelerador gráfico PowerVR MBX y 64 o 128 MB de RAM dependiendo de la versión. Sin embargo, el principal desafío no era el rendimiento, sino la arquitectura del dispositivo.

Mientras que Half-Life fue creado originalmente para computadoras personales que ejecutan el sistema operativo Windows, el smartphone funciona con Symbian OS y utiliza un procesador ARM. Leonchini señaló que el proyecto aún no está completo. Se han observado caídas en la tasa de cuadros en algunas escenas, pero el desarrollador ha identificado la causa del problema.

Anteriormente, este desarrollador se encontró con problemas similares al portar Quake III Arena, donde la principal limitación estaba relacionada con el procesador. Half-Life es un shooter en primera persona (FPS) de ciencia ficción creado por Valve, considerado como una de las series que revolucionaron la industria de los videojuegos.

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Abror Shuhratov
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