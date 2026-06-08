Se espera una fuerte tormenta magnética en la Tierra

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Se espera una fuerte tormenta magnética en la Tierra

Según los cálculos de los modelos de clima espacial, hoy se espera en la Tierra una fuerte tormenta magnética a escala planetaria de hasta nivel G3. Se dice que este evento fue causado por una erupción de plasma registrada el 6 de junio como resultado del aumento de la actividad solar. Sobre esto Ixbt.com informa .

Según las previsiones, el flujo de plasma podría llegar a la Tierra en las próximas horas y causar perturbaciones a largo plazo en el campo magnético. La probabilidad de que ocurra el evento es del 96 por ciento. Los expertos señalan que es probable que la tormenta dure más de un día y afecte también al día siguiente.

Los datos de modelado indican que la nube de plasma se mueve a lo largo de una trayectoria compleja y podría llegar a las áreas alrededor de la Tierra un poco más tarde de lo sugerido por los cálculos iniciales. Se obtuvieron datos adicionales a través de la nave espacial STEREO, que monitorea el Sol y la Tierra desde una distancia de 100 millones de kilómetros.

Además, los coronógrafos terrestres y orbitales registraron una erupción de tipo «halo», lo que generalmente significa que la nube de plasma está dirigida directamente hacia la Tierra. Se espera que el flujo de plasma solar llegue a nuestro planeta en las próximas 2–3 horas.

Tormenta MagnéticaActividad SolarEspacioAstronomíaSTEREO
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Abror Shuhratov
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