Rivian demanda al gobierno de EE. UU.: la empresa exige una compensación millonaria

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Rivian ha presentado una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos. La empresa busca recuperar en su totalidad los aranceles aduaneros impuestos durante la administración del expresidente Donald Trump, los cuales fueron declarados ilegales posteriormente. Esta acción legal es un paso fundamental para garantizar la estabilidad financiera de Rivian. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

Según los informes, se trata de fondos recaudados bajo los impuestos del "Día de la Liberación" (Liberation Day) de la administración Trump. Aunque la Corte Suprema de los EE. UU. declaró estos aranceles inconstitucionales, muchas empresas aún enfrentan dificultades para recuperar su dinero. La directora financiera de Rivian, Claire McDonough, señaló en abril que la empresa espera recuperar una suma de "decenas de millones de dólares".

Estabilidad financiera y nuevos modelos

Rivian se encuentra actualmente en proceso de producción de su primer modelo de SUV para el mercado masivo, el R2. La empresa planea entregar entre 20 000 y 25 000 vehículos para finales de este año. Sin embargo, debido a las grandes inversiones destinadas a tecnologías de conducción autónoma, se prevé que la empresa alcance beneficios netos recién en 2028.

En la demanda presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de los EE. UU., además del gobierno estadounidense, se señala como demandados al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a su comisionado Rodney Scott. Según TechCrunch, el CBP ha aceptado hasta ahora procesar solicitudes de reembolso potencial por un valor superior a los 121 mil millones de dólares.

Los analistas del Cato Institute señalan que, hasta la fecha, solo se han reembolsado 71 mil millones de dólares. Esto demuestra la existencia de barreras artificiales y dificultades burocráticas en el proceso de recuperación de pagos para las empresas importadoras. Los abogados de Rivian sostienen que, a pesar del fallo de la Corte Suprema, el reembolso de los fondos no está garantizado sin una demanda judicial específica.

El director de Rivian, RJ Scaringe, mencionó en una entrevista con Reuters el año pasado que estos aranceles aumentaron el costo de producción de cada vehículo en varios miles de dólares. Aunque la empresa logró reducir significativamente este impacto para finales de 2025, recuperar las pérdidas pasadas es de vital importancia en la situación económica actual.

Hoy en día, Rivian se vio obligado a vender acciones por valor de 1,3 mil millones de dólares para reponer sus reservas de efectivo. Si el tribunal falla a favor de la empresa, estos fondos se destinarán al desarrollo de nuevos modelos y a la expansión de las capacidades de producción. Esto podría ser una victoria estratégica para la marca, que compite con gigantes como Tesla.