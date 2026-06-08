Procesador Ryzen 9 7950X3D "hinchado": AMD rechaza la garantía

·50·Tecnología
Procesador Ryzen 9 7950X3D "hinchado": AMD rechaza la garantía

Las redes sociales debaten un incidente inusual relacionado con el procesador AMD Ryzen 9 7950X3D. Según el propietario del dispositivo, el procesador se "hinchó" literalmente durante el uso. Tras el fallo, AMD rechazó el servicio de garantía, alegando daños físicos externos. Informado por Ixbt.com informe .

Un usuario de Reddit con el apodo VINCENT199411 declaró que el sistema se ensambló en mayo de 2023 sobre una placa base Gigabyte X670E AORUS Master. El ordenador estaba equipado con módulos de memoria Kingston Fury Beast DDR5-6000 y una fuente de alimentación be quiet! Dark Power 13. El usuario señaló que el procesador funcionaba con el perfil EXPO estándar, sin overclocking manual ni ajustes de voltaje.

El incidente ocurrió en abril de 2024: el ordenador emitió un fuerte sonido de crujido en reposo y el sistema se apagó por completo. Los especialistas de Gigabyte diagnosticaron datos de BIOS dañados y reprogramaron la placa base. Las pruebas revelaron que la placa base y la fuente de alimentación estaban completamente funcionales, y que la placa superó con éxito una prueba de estrés de 64 horas con otro Ryzen 9 7950X3D.

Lo más llamativo fue la apariencia externa del procesador. Las fotos publicadas muestran deformación e hinchazón en la parte posterior del chip. AMD citó este defecto físico como motivo para rechazar el servicio de garantía. Sin embargo, el usuario afirma que la empresa no realizó una inspección experta completa del procesador y tomó la decisión basándose únicamente en las fotos enviadas.

Este caso ha causado gran resonancia en el mundo tecnológico, ya que anteriormente hubo numerosas quejas sobre procesadores de la serie X3D que se quemaban debido a alto voltaje. En ese momento, AMD y los fabricantes de placas base lanzaron actualizaciones de BIOS que limitaban el voltaje del SoC a 1,3 V. Hasta ahora, no se ha probado un vínculo directo entre este nuevo incidente y los problemas anteriores.

AMDRyzenProcesadorGigabyteTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bending Spoons, propietario de Eventbrite y Vimeo, solicita una OPVBending Spoons, propietario de Eventbrite y Vimeo, solicita una OPVHoy, 13:57Massachusetts aprueba una ley que prohíbe la venta de datos de ubicaciónMassachusetts aprueba una ley que prohíbe la venta de datos de ubicaciónHoy, 13:27Récord de reutilización: el cohete SpaceX se lanzó al espacio por 35ª vezRécord de reutilización: el cohete SpaceX se lanzó al espacio por 35ª vezHoy, 12:53ZTE U15S: Lanzado router portátil con batería de 10.000 mAh y Wi-Fi 6ZTE U15S: Lanzado router portátil con batería de 10.000 mAh y Wi-Fi 6Hoy, 11:27Uber, Wayve y Waymo: La batalla de los robotaxis comienza en LondresUber, Wayve y Waymo: La batalla de los robotaxis comienza en LondresHoy, 11:26Actualización HyperOS 3 basada en Android 16 lanzada para Xiaomi 13TActualización HyperOS 3 basada en Android 16 lanzada para Xiaomi 13THoy, 10:59
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado