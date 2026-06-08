Procesador Ryzen 9 7950X3D "hinchado": AMD rechaza la garantía

Las redes sociales debaten un incidente inusual relacionado con el procesador AMD Ryzen 9 7950X3D. Según el propietario del dispositivo, el procesador se "hinchó" literalmente durante el uso. Tras el fallo, AMD rechazó el servicio de garantía, alegando daños físicos externos. Informado por Ixbt.com informe .

Un usuario de Reddit con el apodo VINCENT199411 declaró que el sistema se ensambló en mayo de 2023 sobre una placa base Gigabyte X670E AORUS Master. El ordenador estaba equipado con módulos de memoria Kingston Fury Beast DDR5-6000 y una fuente de alimentación be quiet! Dark Power 13. El usuario señaló que el procesador funcionaba con el perfil EXPO estándar, sin overclocking manual ni ajustes de voltaje.

El incidente ocurrió en abril de 2024: el ordenador emitió un fuerte sonido de crujido en reposo y el sistema se apagó por completo. Los especialistas de Gigabyte diagnosticaron datos de BIOS dañados y reprogramaron la placa base. Las pruebas revelaron que la placa base y la fuente de alimentación estaban completamente funcionales, y que la placa superó con éxito una prueba de estrés de 64 horas con otro Ryzen 9 7950X3D.

Lo más llamativo fue la apariencia externa del procesador. Las fotos publicadas muestran deformación e hinchazón en la parte posterior del chip. AMD citó este defecto físico como motivo para rechazar el servicio de garantía. Sin embargo, el usuario afirma que la empresa no realizó una inspección experta completa del procesador y tomó la decisión basándose únicamente en las fotos enviadas.

Este caso ha causado gran resonancia en el mundo tecnológico, ya que anteriormente hubo numerosas quejas sobre procesadores de la serie X3D que se quemaban debido a alto voltaje. En ese momento, AMD y los fabricantes de placas base lanzaron actualizaciones de BIOS que limitaban el voltaje del SoC a 1,3 V. Hasta ahora, no se ha probado un vínculo directo entre este nuevo incidente y los problemas anteriores.