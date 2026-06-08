NVIDIA RTX Spark: El chip más eficiente del mundo para ordenadores personales

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NVIDIA RTX Spark: El chip más eficiente del mundo para ordenadores personales

El nuevo superchip NVIDIA RTX Spark, presentado en Computex 2026, sigue atrayendo la atención de los expertos. Análisis recientes muestran que NVIDIA ha combinado tecnologías de varias generaciones de plataformas móviles, adaptándolas para un funcionamiento prolongado bajo cargas elevadas. Según Ixbt.com informa .

El procesador RTX Spark se basa en la arquitectura Arm v9.2 e incluye 20 núcleos: 10 núcleos Cortex-X925 de alto rendimiento y 10 núcleos Cortex-A725 de bajo consumo, además de 32 MB de memoria caché L3 compartida. Los núcleos X925 se utilizaron anteriormente en el sistema MediaTek Dimensity 9400, mientras que los núcleos A725 formaban parte de la familia Dimensity 8500. Todos estos chips se fabrican utilizando el proceso de 3 nm de TSMC.

Según GeekBay, los ingenieros de NVIDIA rediseñaron la estructura de los núcleos Cortex-X925, reduciendo su tamaño e implementando un sistema de alimentación sofisticado similar a las futuras soluciones de las plataformas de MediaTek. Este enfoque permite mantener frecuencias altas durante períodos prolongados, lo cual es crucial para portátiles y estaciones de trabajo con Windows on Arm.

A diferencia de los smartphones, que requieren máximo rendimiento solo por breves momentos, los ordenadores personales necesitan cargas multinúcleo estables durante horas. El RTX Spark está optimizado precisamente para estos escenarios. Como señaló Mark Evermann, director senior de gestión de productos de NVIDIA, «este es el chip más eficiente creado para ordenadores personales».

NVIDIARTX SparkProcesadorTecnologíaArm
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Abror Shuhratov
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