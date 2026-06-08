WWDC 2026: Qué esperar de la actualización de Siri, Apple Intelligence e iOS 27

A medida que se acerca la conferencia anual Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) de Apple, el mundo de la tecnología está al borde de grandes cambios. Se espera que el principal atractivo del evento sea una revisión fundamental del asistente de voz Siri. El Siri actualizado se convertirá en un asistente inteligente que comprende mejor el contexto, realiza tareas de varios pasos y permite una comunicación natural entre aplicaciones. Según los informes, Apple utilizará la tecnología Gemini de Google para ampliar estas capacidades. Techcrunch.com informa .

Según información filtrada publicada por Bloomberg, Apple podría presentar una aplicación Siri independiente capaz de competir con chatbots como ChatGPT, Claude y Gemini. Además, se espera que se introduzca una función para eliminar automáticamente los mensajes después de 30 días o un año para los usuarios. The Information escribe que los agentes de IA se integrarán en la App Store. Estos agentes ayudarán a los usuarios en tareas diarias como hacer reservas, editar documentos y gestionar dispositivos de hogar inteligente.

Se espera que aparezca una nueva sección «Visual Intelligence» en la aplicación Cámara. Esta función identifica objetos utilizando la búsqueda de imágenes de Google y se posicionará como un modo especial para Siri, junto a secciones como Foto o Panorama. La aplicación Fotos también se mejorará con Apple Intelligence: se ofrecerán a los usuarios sugerencias inteligentes de escenas, eliminación automática de objetos no deseados y la posibilidad de editar fotos mediante comandos de lenguaje natural.

Apple también está actualizando la aplicación Image Playground. Incluirá generación de imágenes de alta calidad, nuevos estilos artísticos y controles ampliados para la edición. Los usuarios podrán crear Genmoji personalizados para sus mensajes o generar fondos de pantalla de IA sobre diversos temas. Se espera que la aplicación Wallet introduzca una nueva función que permita dividir fácilmente los gastos entre amigos escaneando recibos.