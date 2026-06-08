Microsoft presenta una consola especial dedicada al 25 aniversario de la marca Xbox

Durante la presentación de Xbox Games Showcase 2026, Microsoft anunció una colección especial dedicada al 25 aniversario de la marca Xbox. Los elementos clave de esta línea son la consola de juegos Xbox Series X25 Limited Edition y el mando inalámbrico Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, cuyos diseños se basan en la estética de la primera consola de la marca. Según Ixbt.com informa .

La principal característica de los nuevos dispositivos es la carcasa semitransparente en el famoso color OG Green (Original Green), que se convirtió en la tarjeta de visita de la consola Xbox original en 2001. Esta es la primera vez que se utiliza un diseño transparente en la línea Xbox Series X. La compañía también insinuó que hay varias «sorpresas ocultas» dentro del dispositivo como muestra de agradecimiento a los fans leales.

Técnicamente, la consola del aniversario no se queda atrás respecto al modelo estándar. Cuando se enciende la consola, la parte central del logotipo, la letra «X», brilla en verde, lo que es una referencia directa a la animación de inicio de la primera consola. Además, el logotipo del 25 aniversario está colocado en el panel frontal.

El mando de la colección también está diseñado con un estilo unificado. Sus paneles delantero y trasero, así como la tapa del compartimento de la batería, son transparentes, lo que permite ver el logotipo clásico de Xbox en el interior. Los botones bumper están diseñados para rendir homenaje a los botones originales negros y blancos del legendario mando Duke.

Las ventas de esta serie de edición limitada están programadas para noviembre de 2026. El mando Xbox Wireless Controller X25 Special Edition se puede comprar tanto como parte del paquete como por separado. Los precios exactos y las fechas de reserva se anunciarán más adelante.