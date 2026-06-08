WWDC 2026: Todas las noticias sobre Siri, iOS 27 y Apple Intelligence

·650·Tecnología
WWDC 2026: Todas las noticias sobre Siri, iOS 27 y Apple Intelligence

Hoy comenzó la conferencia anual WWDC 2026 de Apple en Apple Park. El evento comenzó con anuncios importantes relacionados con el asistente de voz Siri, el nuevo sistema operativo iOS 27 y el sistema de inteligencia artificial Apple Intelligence. Se espera que esta conferencia de una semana para desarrolladores sea uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia de la compañía. Según Techcrunch.com informa .

El evento de este año es particularmente significativo por varias razones. En primer lugar, es la última aparición de Tim Cook como CEO; ha anunciado que entregará el liderazgo a John Ternus a partir del 1 de septiembre. En segundo lugar, Apple tiene como objetivo superar sus retrasos en el sector de la inteligencia artificial y mejorar fundamentalmente las capacidades de Siri tras su asociación con Google.

El estilo de diseño Liquid Glass del año pasado no fue bien recibido por todos los usuarios. Aunque Apple no ha adoptado completamente una nueva estética, ha permitido a los usuarios personalizar los elementos de la interfaz a su gusto. Además, se presentó un nuevo enfoque en capas para los elementos Liquid Glass dentro de las aplicaciones.

La compañía llamó a iOS 27 "la actualización más ampliamente adoptada en la historia". Se informó que el iPhone 11 y todos los modelos posteriores admiten este software. El rendimiento del sistema también ha mejorado significativamente: las fotos se abren un 70 por ciento más rápido, la transferencia de datos a través de AirDrop es un 80 por ciento más rápida y el programador de CPU se ha optimizado para la multitarea.

AppleWWDC 2026iOS 27SiriApple Intelligence
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple facilita el reparto de la cuenta con Siri y la CámaraApple facilita el reparto de la cuenta con Siri y la CámaraHoy, 18:29OpenAI y Anthropic contratan activamente expertos extranjeros debido a la escasez de talentoOpenAI y Anthropic contratan activamente expertos extranjeros debido a la escasez de talentoHoy, 18:27Apple permite a los padres supervisar el uso del iPhone por sus hijosApple permite a los padres supervisar el uso del iPhone por sus hijosHoy, 18:27Apple renueva por completo el sistema de búsqueda de correo y fotosApple renueva por completo el sistema de búsqueda de correo y fotosHoy, 17:54Apple presenta la tan esperada actualización de Siri basada en IAApple presenta la tan esperada actualización de Siri basada en IAHoy, 17:54Apple realiza cambios en su controvertido diseño Liquid GlassApple realiza cambios en su controvertido diseño Liquid GlassHoy, 17:28
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado