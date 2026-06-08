WWDC 2026: Todas las noticias sobre Siri, iOS 27 y Apple Intelligence

Hoy comenzó la conferencia anual WWDC 2026 de Apple en Apple Park. El evento comenzó con anuncios importantes relacionados con el asistente de voz Siri, el nuevo sistema operativo iOS 27 y el sistema de inteligencia artificial Apple Intelligence. Se espera que esta conferencia de una semana para desarrolladores sea uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia de la compañía. Según Techcrunch.com informa .

El evento de este año es particularmente significativo por varias razones. En primer lugar, es la última aparición de Tim Cook como CEO; ha anunciado que entregará el liderazgo a John Ternus a partir del 1 de septiembre. En segundo lugar, Apple tiene como objetivo superar sus retrasos en el sector de la inteligencia artificial y mejorar fundamentalmente las capacidades de Siri tras su asociación con Google.

El estilo de diseño Liquid Glass del año pasado no fue bien recibido por todos los usuarios. Aunque Apple no ha adoptado completamente una nueva estética, ha permitido a los usuarios personalizar los elementos de la interfaz a su gusto. Además, se presentó un nuevo enfoque en capas para los elementos Liquid Glass dentro de las aplicaciones.

La compañía llamó a iOS 27 "la actualización más ampliamente adoptada en la historia". Se informó que el iPhone 11 y todos los modelos posteriores admiten este software. El rendimiento del sistema también ha mejorado significativamente: las fotos se abren un 70 por ciento más rápido, la transferencia de datos a través de AirDrop es un 80 por ciento más rápida y el programador de CPU se ha optimizado para la multitarea.