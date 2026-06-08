Apple realiza cambios en su controvertido diseño Liquid Glass

Cuando Apple presentó un nuevo concepto de diseño llamado Liquid Glass en la conferencia WWDC del año pasado, las reacciones de los usuarios fueron mixtas. Mientras que algunos apreciaron la apariencia transparente y moderna, otros se quejaron de que leer texto se había vuelto más difícil. En el evento WWDC 2026 celebrado el lunes, la compañía anunció actualizaciones significativas para este diseño. Techcrunch.com informa .

Según los representantes de Apple, los fundamentos de Liquid Glass han sido revisados para garantizar la legibilidad. El sistema ahora crea profundidad y límites claros entre los paneles difuminando el contenido complejo en el fondo. Esto permite a los usuarios absorber la información más fácilmente.

Lo más importante es que Apple no obliga a usar esta nueva apariencia. La compañía ha introducido un control deslizante especial y configuraciones basadas en las preferencias del usuario. Ahora es posible ajustar la apariencia de Liquid Glass desde totalmente transparente hasta totalmente coloreada. Esta función funciona tanto en iOS como en macOS.

Además, Apple anunció que los iconos de las aplicaciones tendrán un aspecto más refinado y cohesivo. Para los desarrolladores, se garantiza que la configuración de Liquid Glass funcionará en sus aplicaciones desde el primer día. La compañía enfatizó específicamente que estos cambios se implementaron basándose en los comentarios de los usuarios.