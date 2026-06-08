OpenAI y Anthropic contratan activamente expertos extranjeros debido a la escasez de talento

El rápido desarrollo en el campo de la inteligencia artificial está intensificando la competencia por especialistas raros. Según nuevos datos del Departamento de Trabajo de EE. UU., OpenAI, Anthropic y NVIDIA han aumentado significativamente el número de solicitudes de visas de trabajo H-1B durante el último año, a pesar de la complejidad de contratar empleados extranjeros. Esto es informado por Ixbt.com informe .

El mayor crecimiento se observó en Anthropic: en el segundo trimestre del año fiscal actual, la empresa recibió respuestas positivas a 59 solicitudes, mientras que hace un año esta cifra era de solo 10. OpenAI aumentó el número de solicitudes de 20 a 63 durante el mismo período. El líder del sector, NVIDIA, renovó su cifra anterior de 641 al obtener aprobación para 765 solicitudes.

Esta tendencia destaca claramente frente a otros gigantes tecnológicos. Según los datos, el número de solicitudes aprobadas en Meta, Microsoft, Amazon y Google ha disminuido. En particular, Google redujo dichas solicitudes en un 64 % en un año y continúa optimizando el personal en varias divisiones. La razón principal es el cambio en la estructura del mercado laboral.

Actualmente, las empresas se centran en formar equipos pequeños pero altamente eficientes compuestos por ingenieros de aprendizaje automático, especialistas en infraestructura informática y desarrolladores de modelos fundamentales, en lugar de contratar en masa. Según los reclutadores, OpenAI y Anthropic están dispuestos a incurrir en cualquier gasto para atraer a los mejores investigadores.

Las nuevas reglas del gobierno de EE. UU. para la distribución de visas H-1B dan preferencia a los candidatos con salarios altos. Aunque se ha introducido una tarifa adicional de 100.000 USD para algunos solicitantes extranjeros, para las empresas que crean sistemas de IA avanzados, el valor de un especialista fuerte supera cualquier costo de visa.