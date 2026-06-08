Apple Intelligence actualizado: iPhone ahora edita texto e imágenes automáticamente

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Apple Intelligence actualizado: iPhone ahora edita texto e imágenes automáticamente

Apple ha anunciado actualizaciones extensas para aplicaciones como Safari, Messages y Photos como parte del conjunto Apple Intelligence. El navegador Safari ahora agrupa automáticamente las pestañas abiertas por tema y recomienda páginas relevantes. Además, el navegador incluye un monitor dedicado para rastrear cambios de precios o noticias, junto con extensiones de IA que pueden modificar páginas web mediante comandos de texto. Reportado por Techcrunch.com informe .

En cuanto a la seguridad, Apple introdujo una función para actualizar contraseñas con un solo toque. Si una contraseña está comprometida, el sistema la reemplaza automáticamente sin intervención del usuario. En la aplicación Messages, la IA no solo sugiere opciones de respuesta, sino que también encuentra rápidamente imágenes relevantes basadas en descripciones de texto. La aplicación Calendar ahora permite programar reuniones y eventos usando lenguaje natural.

Una de las actualizaciones más significativas es la integración de la aplicación Phone con otras aplicaciones. Durante las llamadas, Apple Intelligence ahora muestra información relevante de Mail o Messages, como detalles de vuelo, en tiempo real. Esto sirve como una respuesta digna a la función Magic Cue de Google, llevando la competencia a nivel de sistema operativo a una nueva etapa.

La aplicación Shortcuts también ha sufrido una transformación profunda: ya no es necesario construir flujos de trabajo complejos manualmente, basta con escribir la solicitud en forma de texto. La edición de imágenes en Image Playground y Photos se ha simplificado. La nueva función Spatial Reframing permite reposicionar objetos dentro del encuadre y expandir los bordes de la imagen utilizando IA.

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Nodirbek Razzokov
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