WWDC 2026: Una nueva era para Apple Intelligence, iOS 27 y Siri

La próxima conferencia WWDC 2026 de Apple comenzó en la sede de Apple Park. El evento de este año tiene una importancia histórica por varias razones. En primer lugar, fue la última aparición de Tim Cook como CEO de la empresa; anunció que entregaría el liderazgo a John Ternus a partir del 1 de septiembre. En segundo lugar, Apple se esfuerza por recuperar el liderazgo en la carrera contra Google y otros competidores mediante una actualización fundamental de su asistente de voz Siri y sus capacidades de inteligencia artificial. Según Techcrunch.com informa .

El aspecto más destacado del evento fue la reelaboración del asistente Siri basada en la tecnología Google Gemini. Ahora, Siri se presenta como una aplicación independiente, siendo más inteligente, conversacional e integrada con inteligencia visual. El vicepresidente de Apple, Craig Federighi, enfatizó que la privacidad sigue siendo primordial en la era de la inteligencia artificial y que los datos de los usuarios se utilizan únicamente para cumplir con las solicitudes.

En el ámbito del software, se presentó iOS 27. Se anunció que el nuevo sistema operativo funcionará en el iPhone 11 y todos los modelos posteriores. Según los ingenieros de Apple, el rendimiento del sistema ha mejorado significativamente: las imágenes se cargan un 70 por ciento más rápido y la transferencia de datos a través de AirDrop se ha acelerado un 80 por ciento. Además, el concepto de diseño Liquid Glass se ha actualizado, ofreciendo a los usuarios más opciones para personalizar los elementos de la interfaz.

También se anunciaron actualizaciones importantes sobre el control parental. Con nuevas herramientas, los padres pueden supervisar completamente a quién llaman sus hijos y qué aplicaciones y sitios web utilizan. Para los niños menores de 13 años, las funciones «Ask to Browse» y «Ask to Buy» se activan automáticamente. Además, el mecanismo de búsqueda en iOS, iPadOS y macOS ha sido completamente renovado, facilitando la búsqueda de cualquier información en el dispositivo del usuario.