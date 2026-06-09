Apple Image Playground ahora genera imágenes de mucha mayor calidad

·28·Tecnología
Apple Image Playground ahora genera imágenes de mucha mayor calidad

¿Ha probado la aplicación Image Playground en su iPhone? Probablemente no; es posible que ni siquiera sepa que su teléfono tiene una herramienta integrada de generación de imágenes impulsada por IA. La razón es que, hasta ahora, Image Playground ha estado proporcionando imágenes de calidad significativamente menor en comparación con las soluciones de la competencia. Según Techcrunch.com informa .

En la conferencia WWDC 2026 celebrada el lunes, Apple anunció actualizaciones necesarias para esta aplicación. Según la presentación de la empresa, la mejora general del sistema Apple Intelligence aumentará significativamente la eficiencia del rendimiento de aplicaciones como Image Playground. Ahora los usuarios pueden crear imágenes interesantes con personas de su biblioteca de fotos, así como escenas naturales, utilizando palabras simples.

La ejecutiva de Apple, Leslie Ikemoto, enfatizó que gracias a la tecnología Private Cloud Compute, las fotos personales de los usuarios nunca se almacenan y ni siquiera Apple puede verlas. Por ejemplo, si está preparando una invitación para el cumpleaños de un amigo, puede crear una imagen de él sosteniendo un pastel a través de Image Playground y luego agregar velas al pastel o cambiar su ropa mediante comandos de texto.

Las nuevas funciones también incluyen la selección de dimensiones de imagen: se ha añadido la capacidad de generar imágenes horizontales para sitios web de pequeñas empresas o formatos verticales para folletos. Image Playground está integrado con todo el sistema, lo que permite utilizarlo para crear pantallas de bloqueo, fondos de iMessage y pósters de contactos.

Aunque las obras de arte generadas por IA a veces parecen extrañas, la principal ventaja de Apple es que, a diferencia de muchos competidores, no utiliza las fotos personales de los usuarios para entrenar redes neuronales. Se espera que todas las nuevas funciones de Apple Photos y del sistema Apple Intelligence estén disponibles para los usuarios antes de finales de este año.

AppleImage PlaygroundApple IntelligenceiPhoneInteligencia Artificial
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

DeepSeek se convierte en líder del mercado de IA corporativa ante la competencia de preciosDeepSeek se convierte en líder del mercado de IA corporativa ante la competencia de preciosHoy, 21:00Apple ofrece infraestructura de IA gratuita para pequeños desarrolladoresApple ofrece infraestructura de IA gratuita para pequeños desarrolladoresHoy, 20:56Waymo compra la pista de pruebas de vehículos autónomos de Apple por 220 millones de dólaresWaymo compra la pista de pruebas de vehículos autónomos de Apple por 220 millones de dólaresHoy, 20:52Proyectos de Microsoft hackeados: desarrolladores de IA en la miraProyectos de Microsoft hackeados: desarrolladores de IA en la miraHoy, 20:24La app Apple Health ahora puede detectar el estado de perimenopausiaLa app Apple Health ahora puede detectar el estado de perimenopausiaHoy, 20:22La app Apple Photos se enriquece con nuevas funciones de IALa app Apple Photos se enriquece con nuevas funciones de IAHoy, 19:56
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado