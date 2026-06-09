Apple Image Playground ahora genera imágenes de mucha mayor calidad

¿Ha probado la aplicación Image Playground en su iPhone? Probablemente no; es posible que ni siquiera sepa que su teléfono tiene una herramienta integrada de generación de imágenes impulsada por IA. La razón es que, hasta ahora, Image Playground ha estado proporcionando imágenes de calidad significativamente menor en comparación con las soluciones de la competencia. Según Techcrunch.com informa .

En la conferencia WWDC 2026 celebrada el lunes, Apple anunció actualizaciones necesarias para esta aplicación. Según la presentación de la empresa, la mejora general del sistema Apple Intelligence aumentará significativamente la eficiencia del rendimiento de aplicaciones como Image Playground. Ahora los usuarios pueden crear imágenes interesantes con personas de su biblioteca de fotos, así como escenas naturales, utilizando palabras simples.

La ejecutiva de Apple, Leslie Ikemoto, enfatizó que gracias a la tecnología Private Cloud Compute, las fotos personales de los usuarios nunca se almacenan y ni siquiera Apple puede verlas. Por ejemplo, si está preparando una invitación para el cumpleaños de un amigo, puede crear una imagen de él sosteniendo un pastel a través de Image Playground y luego agregar velas al pastel o cambiar su ropa mediante comandos de texto.

Las nuevas funciones también incluyen la selección de dimensiones de imagen: se ha añadido la capacidad de generar imágenes horizontales para sitios web de pequeñas empresas o formatos verticales para folletos. Image Playground está integrado con todo el sistema, lo que permite utilizarlo para crear pantallas de bloqueo, fondos de iMessage y pósters de contactos.

Aunque las obras de arte generadas por IA a veces parecen extrañas, la principal ventaja de Apple es que, a diferencia de muchos competidores, no utiliza las fotos personales de los usuarios para entrenar redes neuronales. Se espera que todas las nuevas funciones de Apple Photos y del sistema Apple Intelligence estén disponibles para los usuarios antes de finales de este año.