La app Apple Photos se enriquece con nuevas funciones de IA

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La app Apple Photos se enriquece con nuevas funciones de IA

En la conferencia WWDC 2026 celebrada el lunes, Apple anunció una serie de nuevas funciones para la app Photos basadas en la tecnología Apple Intelligence. Los usuarios ahora tendrán capacidades ampliadas para editar fotos con la ayuda de la inteligencia artificial. Esto fue informado por Techcrunch.com informe .

La nueva función espacial «Reframe» ayuda a cambiar la composición de las imágenes. Por ejemplo, si hay elementos innecesarios en el encuadre durante la toma o si la simetría está rota, esta herramienta resuelve el problema. Los usuarios pueden cambiar la perspectiva de la foto simplemente arrastrándola, como si movieran la cámara a otro punto.

Durante el proceso de edición, los modelos generativos de Apple rellenan automáticamente los huecos que aparecen en los bordes de la foto. El sistema solo rellena los espacios vacíos resultantes de los cambios de perspectiva, asegurando que la imagen permanezca natural y coherente con la escena original.

Además, la herramienta «Extend» permite ampliar la imagen, asignar más espacio a los objetos o corregir la línea del horizonte sin recortar detalles importantes. Los usuarios pueden añadir nuevos elementos a la escena haciendo pellizco para alejar la vista.

La popular herramienta «Cleanup» de la app también se ha actualizado. Eliminar objetos distractores de las fotos usando IA generativa es ahora de mayor calidad y más realista. Los usuarios solo necesitan seleccionar o tocar los elementos que desean eliminar. Todas estas actualizaciones se lanzarán dentro de Apple Intelligence a lo largo del año.

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Nodirbek Razzokov
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