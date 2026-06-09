Apple se centra en corregir errores en la WWDC

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Apple se centra en corregir errores en la WWDC

La Apple Worldwide Developer Conference (WWDC), celebrada el lunes, comenzó de manera inesperada. En lugar de anunciar inmediatamente el Siri actualizado basado en IA, Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software, dedicó la primera parte de su discurso a corregir las deficiencias existentes. Durante los últimos dos años, mientras Apple intentaba ponerse al día en la carrera de la IA, se habían acumulado numerosos problemas en sus aplicaciones principales, causando insatisfacción entre los usuarios. Según Techcrunch.com informa .

Aunque Apple no admitió abiertamente sus errores en la conferencia, la estructura de la presentación lo demostró claramente. La empresa priorizó las correcciones del sistema antes de introducir nuevas funciones. En su discurso, Federighi enfatizó que los mejores sistemas operativos se crean no solo mediante grandes descubrimientos, sino también prestando atención a los pequeños detalles. Esta declaración se considera un paso muy cercano a admitir las deficiencias para una gran empresa como Apple.

También se anunciaron cambios en el lenguaje de diseño Liquid Glass, que había sido duramente criticado por los usuarios. Este diseño, introducido con iOS 26, había causado inconvenientes en la lectura y el uso. Teniendo en cuenta los comentarios de los usuarios, Apple ahora ofrece la posibilidad de personalizar completamente la apariencia de Liquid Glass mediante un control deslizante especial o revertirlo a su estado anterior.

Además, la barra de herramientas del sistema macOS se hizo más intuitiva y los iconos de las aplicaciones recibieron un aspecto más claro. Apple también prestó especial atención al rendimiento: las aplicaciones de iPhone y iPad ahora se inician un 30 por ciento más rápido, y las fotos aparecen un 70 por ciento más rápido en la biblioteca. La velocidad de transferencia de archivos a través de AirDrop, que a menudo funcionaba con fallos, se ha aumentado en un 80 por ciento.

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Nodirbek Razzokov
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