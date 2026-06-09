Apple presenta una nueva función de dictado que funciona en todo el sistema

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Apple presenta una nueva función de dictado que funciona en todo el sistema

En su próxima conferencia WWDC 2026, Apple anunció una nueva función de dictado impulsada por Apple Intelligence, basada en el modelo Gemini de Google, junto con el sistema operativo iOS 27. Esta actualización ofrece a los usuarios una experiencia completamente nueva en la conversión de mensajes de voz a texto. Según Techcrunch.com informa .

Según los representantes de la compañía, la nueva experiencia de dictado está integrada directamente en el teclado, ofreciendo la capacidad de corregir errores ortográficos, insertar signos de puntuación y formatear automáticamente las mayúsculas y minúsculas. Lo más importante es que esta función funciona con la misma eficacia en todas las aplicaciones.

Recientemente, las aplicaciones de dictado basadas en IA como Wispr Flow, Willow y Monologue han ganado popularidad. Estos servicios eliminan las pausas innecesarias y las muletillas como "eh" y "ah" del habla, editando el texto según el contexto. Apple busca liderar este mercado con su nueva solución.

Recordemos que a partir de iOS 26.4, Apple comenzó a restringir ligeramente la forma en que las aplicaciones de terceros interactúan con el teclado. Ahora, se espera que la solución integrada lista para usar supere a la competencia en términos de facilidad de uso. Queda por ver cuán abierta será la actualización de iOS 27 para los desarrolladores de terceros.

El movimiento de Apple se produjo después de que Google añadiera una función similar basada en Gemini al teclado Gboard. Ahora, ambos gigantes tecnológicos se centran principalmente en mejorar la entrada de voz en los smartphones mediante la inteligencia artificial.

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Nodirbek Razzokov
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