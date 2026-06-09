Tras Anthropic, OpenAI también presenta solicitud confidencial de OPV

El desarrollador de ChatGPT, OpenAI, ha presentado confidencialmente una solicitud de oferta pública inicial (OPV). La compañía lo anunció en su blog el lunes. Este movimiento se produjo una semana después de que su principal competidor, Anthropic, anunciara sus planes de salir a bolsa, llevando la carrera entre los dos gigantes de la IA a una nueva etapa. Según Techcrunch.com informa .

Valorada en 852 mil millones de dólares en las últimas rondas de inversión, OpenAI presentó un borrador de declaración de registro a la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC). Por ahora, no se ha divulgado el número de acciones ni su precio. Esto sugiere que 2026 podría ser un año récord para el mercado financiero, ya que SpaceX, dirigida por Elon Musk, también se prepara para salir a bolsa con una valoración de 1,75 billones de dólares.

Según The Wall Street Journal, OpenAI se apresura a realizar la OPV a pesar de no cumplir sus objetivos de nuevos usuarios e ingresos. La directora financiera Sarah Friar ha expresado su preocupación por cubrir los enormes costos de los centros de datos. Aunque la compañía recaudó un récord de 122 mil millones de dólares en Silicon Valley a finales de marzo, se espera que el gasto en potencia de cálculo supere esta cantidad para 2028.

La compañía no planea lograr un flujo de caja positivo para 2030. Mientras tanto, Anthropic ha presentado a los inversores una perspectiva financiera mucho más optimista, anunciando que pronto verá beneficios trimestrales. Sin embargo, Anthropic también se enfrenta a grandes gastos debido a 65 mil millones de dólares en financiación y deudas contraídas por chips.

El proceso de presentación confidencial permite a OpenAI prepararse sin divulgar datos financieros y riesgos comerciales. Según los datos del mercado secundario, la valoración de Anthropic en la plataforma Forge Global ha alcanzado 1 billón de dólares, superando las cifras de OpenAI. Los analistas de OpenVC señalan que las acciones de Anthropic han subido un 123 % este año, mientras que las de OpenAI han crecido un 11,3 %.