Apple presenta funciones de IA tras una multa de 250 millones de dólares

La conferencia WWDC 2026 de Apple se sintió más como un informe de promesas retrasadas que como una muestra de noticias inesperadas. La compañía se centró principalmente en corregir los defectos del diseño «Liquid Glass» del año pasado, renovar profundamente la función de búsqueda y mejorar la función Playground. Lo más importante es que, después de dos años de espera, Apple finalmente demostró una versión funcional de su asistente de voz Siri actualizado, impulsado por inteligencia artificial. Según Techcrunch.com informa .

El aspecto más destacado de esta presentación fue la forma en que se demostraron las capacidades de Apple Intelligence. En lugar de los videos llamativos pero no funcionales de la WWDC 2024, esta vez se mostraron videos de personas usando dispositivos en tiempo real. Aunque estos videos estaban pregrabados, se destacaron por intentar probar que las funciones existen realmente.

Este cambio podría haber sido causado por una demanda presentada contra Apple. El mes pasado, el gigante de Cupertino acordó pagar 250 millones de dólares en daños y perjuicios por publicidad engañosa y por no entregar las funciones prometidas a tiempo en 2024. La presentación del lunes se considera un esfuerzo de la compañía para restaurar su reputación y evitar acusaciones de engañar a los usuarios.

Otra novedad importante es que Apple no obliga a los usuarios a comprar el último modelo de smartphone para usar las nuevas funciones de IA. El nuevo Siri funciona a través del sistema operativo iOS 27 en el iPhone 15 Pro, Pro Max y todos los modelos iPhone 16 y posteriores. Esto se ve como el cumplimiento por parte de Apple de su promesa a los usuarios y la evitación de crear presión artificial para comprar nuevos dispositivos.