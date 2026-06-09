Aleš Svoboda pilotará la nave Dragon: Chequia enviará su primer astronauta a la EEI
La República Checa se está preparando para enviar a su primer astronauta nacional a la Estación Espacial Internacional (EEI) en su historia. Según el primer ministro Petr Fiala, si el proceso de preparación se completa con éxito, el piloto militar Aleš Svoboda se convertirá en participante de esta misión. El vuelo está programado para la segunda mitad de 2027. Como informa Ixbt.com la noticia .
El proyecto se está implementando gracias a un acuerdo entre la Agencia Espacial Europea y la empresa Vast, que organiza misiones comerciales a la EEI. Según el jefe de gobierno, la participación en un proyecto de este tipo abrirá nuevas oportunidades para las organizaciones científicas, universidades y empresas tecnológicas checas.
Esta expedición espacial permitirá principalmente a los científicos e investigadores checos participar en el desarrollo de tecnologías aplicadas en la industria, la atención médica y otros campos importantes. Esto demuestra la capacidad de Chequia para ser parte de proyectos modernos y avanzados.
Según la información preliminar, Aleš Svoboda pilotará la nave espacial SpaceX Dragon, que será lanzada a la órbita utilizando un cohete Falcon 9. La tripulación estará compuesta por cuatro personas. Se ha confirmado que el astronauta francés Thomas Pesquet ha sido nombrado comandante de la misión.
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