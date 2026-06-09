La administración de EE. UU. ha lanzado una nueva fase en su campaña contra Huawei. Esta vez, Washington exige a sus aliados de la OTAN que utilicen el gasto en defensa para reemplazar el equipo chino en las redes 5G. Gigantes tecnológicos como Huawei y ZTE han sido vistos durante mucho tiempo como una amenaza para la seguridad de los datos de los usuarios. Según Ixbt.com informa .

Países como Alemania y España siguen siendo significativamente dependientes de las soluciones de Huawei. Según Joshua Yang, coordinador del Departamento de Estado de EE. UU., los países de la OTAN deberían dirigir sus presupuestos de defensa aumentados, hasta el 3,5 % del PIB, hacia el desmantelamiento de la tecnología china. Esto supone una seria presión, especialmente para Berlín, que se ha opuesto a los planes de prohibición de la UE.

Recordemos que en 2019, la administración de Donald Trump incluyó a Huawei en la "lista de entidades", cortándole el acceso a las tecnologías estadounidenses. En consecuencia, la empresa se vio obligada a desarrollar su sistema operativo HarmonyOS e invertir en el mercado interno. Los funcionarios de EE. UU. continúan expresando su preocupación por el espionaje y el robo de propiedad intelectual a través de equipos de telecomunicaciones.

A pesar de las sanciones, Huawei continúa desarrollándose con éxito en el sector de los semiconductores. Los nuevos chips Kirin de la empresa se están creando basándose en la tecnología "Logic Folding". Se espera que esta innovación ayude a superar las limitaciones físicas de la Ley de Moore y garantice la independencia tecnológica de China.